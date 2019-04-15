ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь окажет Мозамбику и Зимбабве гуманитарную помощь на Br656 тыс.

16.04.2019 09:14 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Беларусь окажет Мозамбику и Зимбабве, пострадавшим от циклона,  гуманитарную помощь на Br656,4 тыс., сообщается на сайте министерства по чрезвычайным ситуациям.

"В адрес Беларуси поступили официальные ноты об оказании гуманитарной помощи и потребностях стран для того, чтобы облегчить бедственное положение жертв циклона и по согласованию с президентом принято соответствующее постановление Совета министров", - рассказали в МЧС.

По информации ведомства, белорусская сторона включила в состав гуманитарного груза сахар, муку, говяжью тушенку, консервы мясные для детей, мыло, одеяла, стиральный порошок, одежду и обувь для взрослых и детей, школьные тетради, кружки и столовые приборы на сумму Br656 тыс. 421,53 .

"Доставка груза будет выполнена авиационным транспортом. Самолет с гуманитарным грузом готовится к отправке. Сопровождать груз к месту доставки и разгрузки будут работники МЧС", - отметили в министерстве.

15 марта на восточное побережье Африканского континента обрушился циклон "Идай", принесший с собой ливневые дожди и шквалистый ветер порывами до 177 км/ч. В результате удара стихии в ряде регионов Мозамбика и Зимбабве разрушена значительная часть городской и региональной инфраструктуры. 

Жертвами циклона в Мозамбике стали 446 человек, порядка 65 тыс. обратились за медицинской и гуманитарной помощью в центры по приему пострадавшего населения, более 530 тыс. человек остались без еды, крова, электроэнергии и водоснабжения. В Зимбабве также произошли массовые разрушения деревень, школ, больниц, дорог и мостов, имеются жертвы среди населения. По официальной статистике, в Зимбабве погибло 185 человек, сотни человек числятся пропавшими без вести, 186 раненых, 50 тыс. человек находятся без еды, электроэнергии или водоснабжения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь окажет Мозамбику и Зимбабве, пострадавшим от циклона,  гуманитарную помощь на Br656,4 тыс., сообщается на сайте министерства по чрезвычайным ситуациям. "В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
16.04.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика