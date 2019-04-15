Беларусь окажет Мозамбику и Зимбабве гуманитарную помощь на Br656 тыс.

Источник материала: Интерфакс

Беларусь окажет Мозамбику и Зимбабве, пострадавшим от циклона, гуманитарную помощь на Br656,4 тыс., сообщается на сайте министерства по чрезвычайным ситуациям.

"В адрес Беларуси поступили официальные ноты об оказании гуманитарной помощи и потребностях стран для того, чтобы облегчить бедственное положение жертв циклона и по согласованию с президентом принято соответствующее постановление Совета министров", - рассказали в МЧС.

По информации ведомства, белорусская сторона включила в состав гуманитарного груза сахар, муку, говяжью тушенку, консервы мясные для детей, мыло, одеяла, стиральный порошок, одежду и обувь для взрослых и детей, школьные тетради, кружки и столовые приборы на сумму Br656 тыс. 421,53 .

"Доставка груза будет выполнена авиационным транспортом. Самолет с гуманитарным грузом готовится к отправке. Сопровождать груз к месту доставки и разгрузки будут работники МЧС", - отметили в министерстве.

15 марта на восточное побережье Африканского континента обрушился циклон "Идай", принесший с собой ливневые дожди и шквалистый ветер порывами до 177 км/ч. В результате удара стихии в ряде регионов Мозамбика и Зимбабве разрушена значительная часть городской и региональной инфраструктуры.

Жертвами циклона в Мозамбике стали 446 человек, порядка 65 тыс. обратились за медицинской и гуманитарной помощью в центры по приему пострадавшего населения, более 530 тыс. человек остались без еды, крова, электроэнергии и водоснабжения. В Зимбабве также произошли массовые разрушения деревень, школ, больниц, дорог и мостов, имеются жертвы среди населения. По официальной статистике, в Зимбабве погибло 185 человек, сотни человек числятся пропавшими без вести, 186 раненых, 50 тыс. человек находятся без еды, электроэнергии или водоснабжения.