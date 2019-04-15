Источник материала: Интерфакс

ОАО "Кобринский МСЗ" награжден дипломами за достижение высоких результатов в рамках конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь", сообщается на сайте завода

ОАО "Кобринский маслодельно-сыродельный завод" имеет 70-летнюю историю, которая берет свое начало в 1939 году. За всю свою историю ОАО "Кобринский МСЗ" прошел большой путь в своем развитии. Расширение и реконструкция завода обеспечили ежегодную переработку молока 97131 тонны молока, производство 1200 тонн масла, 7350 тонн сыров. Но и далее реконструкция не прекращалась, расширялся ассортимент продукции, наращивались объемы производства, внедрялась новая техника.

В результате всего этого Кобринский маслодельно сыродельный завод занял ведущие позиции в молочной отрасли нашей республики.