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Кобринский маслодельно-сыродельный завод получил дипломы конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь"
Источник материала: Интерфакс
ОАО "Кобринский МСЗ" награжден дипломами за достижение высоких результатов в рамках конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь", сообщается на сайте завода
ОАО "Кобринский маслодельно-сыродельный завод" имеет 70-летнюю историю, которая берет свое начало в 1939 году. За всю свою историю ОАО "Кобринский МСЗ" прошел большой путь в своем развитии. Расширение и реконструкция завода обеспечили ежегодную переработку молока 97131 тонны молока, производство 1200 тонн масла, 7350 тонн сыров. Но и далее реконструкция не прекращалась, расширялся ассортимент продукции, наращивались объемы производства, внедрялась новая техника.
В результате всего этого Кобринский маслодельно сыродельный завод занял ведущие позиции в молочной отрасли нашей республики.
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Кобринский маслодельно-сыродельный завод получил дипломы конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь"
ОАО "Кобринский МСЗ" награжден дипломами за достижение высоких результатов в рамках конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь", сообщается на сайте завода
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