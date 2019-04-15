Совместная коллегия аграрных ведомств РФ и Беларуси состоится во II квартале в Минске

Источник материала: Интерфакс

Совместное заседание коллегий Минсельхоза РФ и Минсельхозпрода Беларуси состоится во втором квартале в Минске.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, договоренность об этом была достигнута во время встречи министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и главы Минсельхозпрода Беларуси Анатолия Хотько в понедельник в Москве.

Согласно пресс-релизу, Д.Патрушев поздравил белорусского коллегу с недавним назначением на должность главы Минсельхозпрода и выразил уверенность, что его работа на новом посту будет способствовать дальнейшему укреплению традиционно близких отношений между Россией и Беларусью в области сельского хозяйства.

По его словам, последние годы товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между РФ и Беларусью демонстрирует положительную динамику. В 2018 году он увеличился на 6% по сравнению с 2017 годом и составил более $5,2 млрд. В начале этого года объем взаимной торговли сохранился на уровне аналогичного периода 2018 года.

В то же время главы аграрных ведомств признали, что проблемным вопросом остается обеспечение безопасности поставок белорусской животноводческой продукции. Для ее урегулирования была разработана дорожная карта по процедуре снятия ограничительных мер.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, на встрече также обсуждалась проблема запрета на поставки в РФ белорусских яблок и груш. Но обсуждалась в общих чертах, "без конкретики", отметил он.

Россельхознадзор с 12 апреля запретил ввоз яблок и груш из Беларуси, поскольку не исключает, что под видом белорусской продукции в РФ может поставляться продукция из санкционных стран.

Решение Россельхознадзора вызвало эмоциональную реакцию президента Беларуси Александр Лукашенко. Принятую меру он назвал санкциями и "выкручиванием рук" и заявил о возможности начала ремонта нефтепровода "Дружба" в связи с действиями России.

Россельхознадзор также сообщал, что возможно введение ограничений на ввоз из Беларуси клубники, пекинской капусты и шампиньонов.