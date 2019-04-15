Весенний уход за деревьями: прививка по правилам и борьба с яблочным цветоедом

Источник материала: Интерфакс

Чтобы сад на даче радовал и отблагодарил летом и осенью богатым урожаем, приступить к уходу за ним следует весной. Самые важные работы, которые мы можем провести, пока еще прохладно и не наступил период распускания почек и цветения – это прививка деревьев и обработка их различными средствами от болезней, советует кандидат сельскохозяйственных наук Беларуси, эксперт www.interfax.by Владимир Терещук.



Прививаем деревья

Начинается сокодвижениеу плодовых. Можно приступать к прививке деревьев. Есть разные виды и способы прививок. Выполняем кто на что способен и делаем то, что лучше получается. Некоторые общие правила. Для подвоя лучше использовать штамбовые подвои (карликовые, полукарликовые, клоновые). Ну и дичок, выросший сам по себе, также годится.

На небольших дачных участках много деревьев не посадишь. Поэтому на одном дереве можно привить 5-6 и более сортов. Желательно только чтобы на одном дереве сорта разные по цвету, виду и размерам, совпадали по срокам созревания. На Белом наливе, к примеру, прививаем все ранние сорта, на Штрифеле (осенний сорт) – все осенние, на Спартане (поздний сорт) – поздние сорта. Такое правило желательно соблюдать и на грушах, сливах, вишнях и черешнях.

Черешню следует формировать высотой до 2,5 м. При такой высоте проще укрыть от птиц. То, что растет выше – это не для нас, а для пернатых.

Вишня всегда имеет обильное цветение, но часто в последствии имеет обильный пустоцвет и мало плодов. Основные причины это подмерзание цветков от весенних заморозков, плохое опыление (нет рядом другого сорта опылителя), недостаток кальция (вносим доломитовую муку или гашеную известь в приствольные круги дерева). Порой помогает такой способ, когда на дереве внутри ствола или на боковых ветвях вишни привить другой сорт вишни или черешни и в дальнейшем способствовать росту и развитию таких прививок. Этим приемом улучшается опыление основного дерева.



Главное правило в прививках - чтобы почки на черенках для прививок были спящие или в начале распускания, как на дереве, которое перепрививаем. Для прививки достаточно отрезок в 2-3 крупные и хорошо вызревшиепочки прошлогоднего прироста. Не подходят цветковые почки и побеги от волчков, где почки недоразвиты.

В связи с тем, что в прошлом году наблюдался исключительно избыточный урожай всех плодовых, стоит понимать, что в этом году этого может и не быть. Для основных плодовых свойственна периодичность в плодоношении. То густо, то пусто. Поэтому весьма актуальной в этом году является борьба с яблоневым цветоедом, который поражает цветковые почки яблонь и груш.



Как бороться с яблоневым цветоедом?

Яблоневый или яблонный цветоед (Anthonomuspomorus) маленький жук из семейства долгоносиков. Размер тела имаго 3-5 мм. Форма тела овальная, голова вытянутая. Окраска буровато-коричневая. Все тело и конечности покрыты серыми волосками. Передняя часть головы переходит в головотрубку или хоботок. Это отличительный признак долгоносиков. Орган оканчивается ротовым аппаратом грызущего типа. Булавовидные усики коленчатой формы. Ноги с красноватым оттенком, на бедрах крупные зубцы.Личинка светло-желтого цвета имеет серповидную форму. Длина тела 5-6 мм. Голова коричневая, ноги редуцированы, на спине множество бугорков. Куколка сохраняет размер личинки, но имеет зачатки крыльев, головотрубки и конечностей.

Цветоед ютится под листвой в приствольных кругах деревьев, на стволах и в трещинах стволов. При наступлении стабильных положительных температур, когда почки на плодовых начинают набухать и распускаться этот вредитель, перемещаясь по стволу и ветвям дерева к цветковым почкам, откладывает в них яйца.



В дальнейшем из яиц выходит червячок и развивается внутри зацветающей почки, выедая содержимое. Сразу после окончания цветения на деревьях яблонь и груш можно наблюдать недоразвитые плодики с рыжим засохшим цветком. Если раскрыть такой плод, то внутри обнаруживаем жирного белого червяка. Так развивается яблоневый цветоед. Если не проводить никаких обработок, то этот вредитель может уничтожить до 90 % урожая текущего года.

Признаком того, что цветоед начал проводить свою коварную работу, является то, что при набухании цветковые почки как бы плачут. Почки становятся влажными, когда цветоед прокалывает их и поселяет свои яйца. Если постелить под деревом в приствольном круге пленку и сильно встряхнуть дерево, то часть жучков может упасть на пленку. Их собираем и уничтожаем. Так в старину боролись с этим вредителем. Хотя это не идеальный способ.



Идеальный прием, это обработка ручным наспинным опрыскивателем по стволам, ветвям и приствольным кругам яблонь и груш с использованием инсектицидов. Подходит любой инсектицид от колорадского жука (Децис, Данадим, Фастак, Актара и др.) с применением рабочего раствора из расчета 20-30 л воды на 100 м2.



Чем обрабатывать деревья?

Параллельно, чтобы «убить двух зайцев сразу» в этот же раствор можно добавить Азофос (100-120 г). Проверена и установлена полная совместимость применения Азофоса совместно с любыми инсектицидами. Первая профилактическая обработка плодовых этим фунгицидом очень полезна для плодовых. Частично подавляются мхи и лишайники на стволах и ветвях, снижается заболевание плодов от парши и плодовой гнили.

Опрыскивание производим в сухую безветренную погоду до полного смачивания стволов, ветвей деревьев.

Фунгицид Азофос предназначен для защиты растений от грибных заболеваний (фитофтороза, альтернариоза, парши, корневой гнили, бурой пятнистости и других). По функциональному назначению аналогичен бордосской жидкости, однако наличие в составе элементов минерального питания и микроэлементов (азот, фосфор, медь) позволяет рассматривать его как комплексное удобрение с фунгицидными свойствами, используемое дополнительно для внекорневой подкормки.

Азофос – экологически безопасное средство защиты, остатки в урожае не накапливаются даже при 4-5-ти кратном применении в течение сезона. Стоимость гектарной обработки Азофосом в 1,5-3 раза ниже, чем аналогичными импортными фунгицидами.



Таким образом, когда работаем в саду и на огороде методично, практично, конкретно выполняем один прием за другим с точностью и знанием того, что делаем, незамедлительно сад и огород отблагодарит нас качественным и высоким урожаем.



