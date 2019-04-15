С 12 по 21 апреля ГАИ Сморгони проследит за мотоциклистами

Источник материала: Светлы шлях

"Открой сезон без нарушений" - под таким девизом с 12 по 21 апреля на территории Сморгонского района проходит республиканская акция, направленная на профилактику ДТП с участием мототранспорта.

Старший госавтоинспектор отдела ГАИ Сморгонского РОВД Виталий Кондратович пояснил нам, что в рамках акции профилактические мероприятия проходят в мотосообществах, в трудовых коллективах, учреждениях образования и непосредственно на дороге.

- Особое внимание уделяется вопросам порядка получения водительского удостоверения, регистрации транспорта, прохождения техосмотра, а также обязательного страхования гражданской ответственности. Также проводятся рейды по выявлению водителей, не имеющих права управления транспортным средством соответствующей категории, - отметил Виталий Кондратович.

В случае выявления нарушений правил безопасного поведения на дороге водители будут привлечены к административной и уголовной ответственности.

- Уважаемые мотоциклисты! Помните, что решающим условием благополучных поездок на мотоцикле является строгое соблюдение Правил дорожного движения, - подытожил старший госавтоинспектор.

Соб. кор.



