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С 12 по 21 апреля ГАИ Сморгони проследит за мотоциклистами
16.04.2019 — Разное | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
"Открой сезон без нарушений" - под таким девизом с 12 по 21 апреля на территории Сморгонского района проходит республиканская акция, направленная на профилактику ДТП с участием мототранспорта.
Старший госавтоинспектор отдела ГАИ Сморгонского РОВД Виталий Кондратович пояснил нам, что в рамках акции профилактические мероприятия проходят в мотосообществах, в трудовых коллективах, учреждениях образования и непосредственно на дороге.
- Особое внимание уделяется вопросам порядка получения водительского удостоверения, регистрации транспорта, прохождения техосмотра, а также обязательного страхования гражданской ответственности. Также проводятся рейды по выявлению водителей, не имеющих права управления транспортным средством соответствующей категории, - отметил Виталий Кондратович.
В случае выявления нарушений правил безопасного поведения на дороге водители будут привлечены к административной и уголовной ответственности.
- Уважаемые мотоциклисты! Помните, что решающим условием благополучных поездок на мотоцикле является строгое соблюдение Правил дорожного движения, - подытожил старший госавтоинспектор.
Соб. кор.
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"Открой сезон без нарушений" - под таким девизом с 12 по 21 апреля на территории Сморгонского района проходит республиканская акция, направленная на профилактику ДТП...
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