«Шпагат, кувырки, колесо». Минчанка о том, как в 41 год нашла себя в гимнастике

Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY объявил конкурс «Первая тренировка» — о том, каким для вас стало начало занятий спортом. Своей историей поделилась 44-летняя минчанка Ольга: работает торговым представителем, а хобби — эстетическая гимнастика.



Фото: из личного архива

На elena.melnikova@tutby.com присылайте истории о том, каким был ваш первый месяц занятий спортом, и получите шанс выиграть приз. Правила конкурса читайте по ссылке .

— Иногда у людей бывают повторяющиеся сны. Один такой приходил ко мне неоднократно. Будто я, взрослая, прихожу в гимнастический зал и начинаю выполнять различные элементы. Просыпаясь, я понимала: это нереально. Или маловероятно. Оказывается, я заблуждалась.

Не стану лукавить: в детстве я занималась спортивной гимнастикой. Нравились хореография, прыжки, растяжка.

Во взрослой жизни было немного аэробики. Но отклика в душе эти занятия не находили. Дело, конечно, было во мне. Хотелось чего-то другого, но я не понимала, чего именно…



Фото: из личного архива. Ольга — в первом ряду справа

Три года назад в моей жизни был не самый радужный период. Сложности со здоровьем, потеря бизнеса, поиск работы. Хорошо, что рядом есть друзья, которые протянут руку помощи. Так, моя подруга помогла мне устроиться на работу. А после очередного разговора «за жизнь» пригласила на тренировку по эстетической гимнастике: «Приходи на тренировку, возьми форму, такие, как ты, нашей команде нужны, ждем».

Когда тебе за сорок, новая работа требует огромных эмоциональных сил. Энергии хватало ровно на то, чтобы выйти из дома, повесив сумку с формой на плечо. Осень. Дождь. Но я шла с мыслью о том, что этот вечер посвящаю себе и гимнастике, делаю маленький праздник.

Девочки из команды встретили дружелюбно. Шпагат, кувырки, колеса, мостики — скучать не приходилось. Мое тело очень быстро откликнулось на тренировки. Самочувствие улучшилось: как физическое, так и эмоциональное. Занятия приносили удовольствие. Я видела, как от тренировки к тренировке движения становятся более точными и легкими, что и требовалось в командном исполнении. Я быстро влилась в коллектив и через четыре месяца участвовала в показательных выступлениях по эстетической гимнастике.



Фото: из личного архива. Ольга — в первом ряду вторая справа

Девочки в команде не любят останавливаться на достигнутом. Всегда много идей. Одна из таких фантастических задумок привела нас из спорта в танцы. В 2018 году наш номер из гимнастики команда адаптировала под чемпионат мира по современной хореографии в категории «31 плюс». И не зря — мы привезли «бронзу»!

Если бы кто-то сказал три года назад, что подобное возможно, — конечно, не поверила бы. Мой путь начался с отправной точки — с первой тренировки. Уже потом появляется уверенность в себе, дисциплинированность и удовлетворение от того, что делаешь. Но главное — начать.