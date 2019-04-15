ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американская компания запретила беларусам слушать их музыку

16.04.2019 10:56 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Американский сервис TuneCore, одна из самых популярных платформ для продажи музыки, запретил беларусам покупать треки в некоторых магазинах. Об этом сообщает dev.by. Официальная причина – санкции, которые США ввела в отношении Беларуси.

Запрет TuneCore коснулся таких интернет-магазинов, как Yandex.Музыка, Deezer, Google Play. Теперь они не могут продавать музыку на территории Беларуси – ту, которая проходит через них. Но не все: альбомы, которые были загружены раньше 2016 года, еще доступны, позже – уже нет. Другие страны беда миновала: например, в России, Украине и так далее желающие все еще могут приобрести треки беларуских исполнителей.

Представители TuneCore не делятся подробностями. Они хранят в тайне, когда именно ввели запрет, и «старательно обходят вопрос стороной». Пролила свет на проблему Яндекс.Музыка: оттуда пришла информация, что в Беларуси контент заблокирован в связи с санкциями. 

Что за санкции?

Их ввел Джордж Буш 16 июня 2006 года – в отношении Лукашенко, беларуских чиновников  и членов их семей, а также девяти предприятий – например, «Гродно Химволокно»  и «Белнефтехима». Подов: выборы президента, которые в США и ЕС посчитали, мягко говоря, недемократичными. Так, для части беларуской верхушки заморозили счета в банках, ограничили въезд на территорию Америки. С 2015 года санкции смягчили, но они по-прежнему есть.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский сервис TuneCore, одна из самых популярных платформ для продажи музыки, запретил беларусам покупать треки в некоторых магазинах. Об этом сообщает dev.by....
 
Новости дня
Новости разные
 
Мильчаков освободился для сборной Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
16.04.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика