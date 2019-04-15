Американская компания запретила беларусам слушать их музыку

Источник материала: KYKY

Американский сервис TuneCore, одна из самых популярных платформ для продажи музыки, запретил беларусам покупать треки в некоторых магазинах. Об этом сообщает dev.by. Официальная причина – санкции, которые США ввела в отношении Беларуси.



Запрет TuneCore коснулся таких интернет-магазинов, как Yandex.Музыка, Deezer, Google Play. Теперь они не могут продавать музыку на территории Беларуси – ту, которая проходит через них. Но не все: альбомы, которые были загружены раньше 2016 года, еще доступны, позже – уже нет. Другие страны беда миновала: например, в России, Украине и так далее желающие все еще могут приобрести треки беларуских исполнителей.



Представители TuneCore не делятся подробностями. Они хранят в тайне, когда именно ввели запрет, и «старательно обходят вопрос стороной». Пролила свет на проблему Яндекс.Музыка: оттуда пришла информация, что в Беларуси контент заблокирован в связи с санкциями.



Что за санкции?



Их ввел Джордж Буш 16 июня 2006 года – в отношении Лукашенко, беларуских чиновников и членов их семей, а также девяти предприятий – например, «Гродно Химволокно» и «Белнефтехима». Подов: выборы президента, которые в США и ЕС посчитали, мягко говоря, недемократичными. Так, для части беларуской верхушки заморозили счета в банках, ограничили въезд на территорию Америки. С 2015 года санкции смягчили, но они по-прежнему есть.