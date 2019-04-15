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Ученые впервые распечатали живое сердце на 3D-принтере

16.04.2019 09:59 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Тель-Авиве ученые впервые распечатали на 3D-принтере крошечное сердце, сообщает ТАСС. Оно состоит из тканей человека.

Открытие сделали в лаборатории профессора Таля Двира в Университете Тель-Авива. Как говорят эксперты, они решили одну из главных задач современной медицины – из собранных у пациентов тканей напечатали живое сердце, используя 3D-принтер. С их слов, это продвинет нас к медицине будущего, когда людям больше не придется ждать органов для пересадки или принимать лекарства, чтобы справиться с их отторжением. «Вместо этого прямо в больницах будут напечатаны необходимые органы, полностью персонализированные под каждого пациента», – сообщили исследователи.

Первое сердце вышло размером с ягоду. Но уже сейчас оно может подойти кролику. О подобных операциях на животных, скорее всего, заговорят через год. А через десяток лет, возможно, речь пойдет о помощи людям, нуждающимся в трансплантации.

 
 
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В Тель-Авиве ученые впервые распечатали на 3D-принтере крошечное сердце, сообщает ТАСС. Оно состоит из тканей человека. Открытие сделали в лаборатории профессора...
 
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