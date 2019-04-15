|
Ученые впервые распечатали живое сердце на 3D-принтере
Источник материала: KYKY>
В Тель-Авиве ученые впервые распечатали на 3D-принтере крошечное сердце,
Открытие сделали в лаборатории профессора Таля Двира в Университете Тель-Авива. Как говорят эксперты, они решили одну из главных задач современной медицины – из собранных у пациентов тканей напечатали живое сердце, используя 3D-принтер. С их слов, это продвинет нас к медицине будущего, когда людям больше не придется ждать органов для пересадки или принимать лекарства, чтобы справиться с их отторжением. «Вместо этого прямо в больницах будут напечатаны необходимые органы, полностью персонализированные под каждого пациента», – сообщили исследователи.
Первое сердце вышло размером с ягоду. Но уже сейчас оно может подойти кролику. О подобных операциях на животных, скорее всего, заговорят через год. А через десяток лет, возможно, речь пойдет о помощи людям, нуждающимся в трансплантации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Тель-Авиве ученые впервые распечатали на 3D-принтере крошечное сердце, сообщает ТАСС. Оно состоит из тканей человека. Открытие сделали в лаборатории профессора...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)