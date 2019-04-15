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Charlie Hebdo опубликовал обложку с карикатурой на пожар в Нотр-Даме
Источник материала: Партизан
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo во вторник, 16 апреля вышел с карикатурой на пожар в Соборе Парижской Богоматери на обложке.
Об этом еженедельник
На обложке написано "реформы" и изображен президент Франции Эммануэль Макрон, у которого на голове горит собор. Он говорит: "Я начну с несущих конструкций".
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Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo во вторник, 16 апреля вышел с карикатурой на пожар в Соборе Парижской Богоматери на обложке.
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