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Charlie Hebdo опубликовал обложку с карикатурой на пожар в Нотр-Даме

16.04.2019 12:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo во вторник, 16 апреля вышел с карикатурой на пожар в Соборе Парижской Богоматери на обложке.

Об этом еженедельник сообщил в своем Twitter. 

На обложке написано "реформы" и изображен президент Франции Эммануэль Макрон, у которого на голове горит собор. Он говорит: "Я начну с несущих конструкций".



 
 
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Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo во вторник, 16 апреля вышел с карикатурой на пожар в Соборе Парижской Богоматери на обложке.
 
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