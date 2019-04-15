Правозащитник: Делу Полиенко власть хочет придать политический контекст





Валентин Стефанович





По данным следствия, 13 марта около 20 часов «на лестничной площадке одного из домов по улице Гурского в Минске неустановленное лицо в ответ на замечание мужчины о курении в подъезде брызнуло ему в лицо газ из газового баллончика». Сотрудниками милиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления 20 марта был задержан Дмитрий Полиенко, сообщал TUT.BY.





Вясна » Валентин Стефанович отмечает, что правозащитники, к сожалению, не знают пока всех обстоятельств того, что произошло в тот день. Комментируя предъявленное Полиенко обвинение в совершении особо злостного хулиганства (ч.3 ст. 339 УК), юрист ПЦ «» Валентин Стефанович отмечает, что правозащитники, к сожалению, не знают пока всех обстоятельств того, что произошло в тот день.





"Существует две версии событий, - отмечает правозащитник. - По версии Дмитрия, он бы вынужден применить газовый баллончик в целях самообороны против нетрезвого и агрессивного гражданина, который оскорблял и ударил его. Согласно официально предъявленного обвинения Дмитрий якобы в ответ на замечание жителя дома о запрете курения в подъезде применил в отношении последнего газовый баллончик, совершив таким образом особо злостное хулиганство. Таким образом, имеем два варианта поведения Дмитрия - допустимая самооборона и злостное хулиганство с применением газового баллончика. Но для того, чтобы мы поверили в версию, озвученную следствием, оно должно предоставить нам достаточно значительные доказательства".





Валентин Стефанович напоминает, что помимо ч. 3 ст. 339 УК Полиенко еще раньше было предъявлено обвинение по ст. 141 УК (порча имущества) по факту якобы нанесения им граффити "Менты убивают" на одном из зданий в Минске, а также по ст. 130 УК (возбуждение другой социальной розни). Обвинение Полиенко в разжигании иной социальной розни вызывает особый интерес у правозащитников.









Как стало известно правозащитникам "Весны", разжигание другой социальной розни, по версии следствия, заключается в разжигании вражды в отношении такой социальной группы как милиция. Следствие по результатам экспертизы видеоролика, на котором неизвестное лицо наносило граффити "Менты убивают" на каком-то здании, признало его ничем иным, как разжигающим вражду в отношении социальной группы - милиции.





"Мы видели этот ролик, он и сейчас доступен в Интернете. Всё дело в ролике происходит под песню «Менты убивают молодых» известной любителям еще советского рока питерской группы «Телевизор». В конце ролика появляются несколько забавных плакатиков, один из которых с изображением министра МВД Шуневича с сопровождающим его нецензурным заголовком, - комментирует Стефанович. - В связи с этим хотелось бы отметить, что милиция не является социальной группой, как не являются социальной группой представители других государственных органов и власть в целом.





Соответственно, нельзя говорить о разжигании в отношении них вражды. Такого рода квалификация является безграмотной и кроме того свидетельствует о желании властей придать политический контекст данному уголовному делу. О чем также свидетельствует и статья некоего А. Муковозчика в крупнейшей государственной газете "Беларусь сегодня" (бывшая "Сjвбелка"), в котором в нарушение принципа презумпции невиновности с Полиенко лепят образ преступника и рассказывают о якобы обстоятельствах дела, которые еще не были доказаны и установлены судом".





Валентин Стефанович имеет мнение, что власти преследуют еще и другую цель - провести закрытый суд над Полиенко, чтобы представители правозащитного сообщества и общества не смогли оценить суть этого дела. А подозрения в том, что данное уголовное дело может носить необоснованный характер, у правозащитников есть.





Напомним, сейчас активист анархистского движения Полиенко остается под стражей, в отношении него назначена стационарная судебно-психолого-психиатрическая экспертиза.