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Экипаж Вишневского выиграл третий этап ралли Morocco Desert Challenge

16.04.2019 12:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Алексея Вишневского стал лучшим на третьем этапе ралли-рейда Morocco Desert Challenge.

У молодого пилота это первая победа на международном уровне.

Экипаж Вишневского, в который также входят штурман Павел Гаранин и механик Виталий Мурылев, преодолел 374-километровую дистанцию за 4 часа 51 минуту 3 секунды. 

Пилот и руководитель команды Сергей Вязович, испытывающий в африканских песках новый капотный грузовик МАЗ-6440RR вместе со штурманом Антоном Запорощенко и механиком Сергеем Сачуком, занял 5-е место. Отставание от Вишневского составило 4 минуты 25 секунд.

Впрочем, настроение экипажу Вязовича подняли организаторы гонки. Они внимательно изучили показания GPS-приборов и запись трека, после чего сняли 10-минутный штраф, накануне вынесенный белорусам за якобы не взятые две контрольные точки. А это значит, что наш экипаж признан победителем 2-го этапа. 


Таким образом, в генеральной классификации С. Вязович теперь занимает 3-е место и его отставание от лидера — голландца Роланда Фоермана — сократилось до 00:16:48. Экипаж А. Вишневского пока 4-й в общем зачете.

Маршрут четвертого этапа Morocco Desert Challenge проложен между населенными пунктами Асса и Фоум Згуид. Его протяженность — 355 км, он будет непростым с точки зрения пилотирования и навигации.

 
 
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Экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Алексея Вишневского стал лучшим на третьем этапе ралли-рейда Morocco Desert Challenge.
 
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