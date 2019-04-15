Экипаж Вишневского выиграл третий этап ралли Morocco Desert Challenge

У молодого пилота это первая победа на международном уровне.





Экипаж Вишневского, в который также входят штурман Павел Гаранин и механик Виталий Мурылев, преодолел 374-километровую дистанцию за 4 часа 51 минуту 3 секунды.





Пилот и руководитель команды Сергей Вязович, испытывающий в африканских песках новый капотный грузовик МАЗ-6440RR вместе со штурманом Антоном Запорощенко и механиком Сергеем Сачуком, занял 5-е место. Отставание от Вишневского составило 4 минуты 25 секунд.





Впрочем, настроение экипажу Вязовича подняли организаторы гонки. Они внимательно изучили показания GPS-приборов и запись трека, после чего сняли 10-минутный штраф, накануне вынесенный белорусам за якобы не взятые две контрольные точки. А это значит, что наш экипаж признан победителем 2-го этапа.









Таким образом, в генеральной классификации С. Вязович теперь занимает 3-е место и его отставание от лидера — голландца Роланда Фоермана — сократилось до 00:16:48. Экипаж А. Вишневского пока 4-й в общем зачете.





Маршрут четвертого этапа Morocco Desert Challenge проложен между населенными пунктами Асса и Фоум Згуид. Его протяженность — 355 км, он будет непростым с точки зрения пилотирования и навигации.