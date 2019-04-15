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11 лет за аферы с участками на Минском море: суд вынес приговор "заценскому Мавроди"

16.04.2019 12:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Центрального района столицы 15 апреля вынес приговор по делу «заценского Мавроди» — Михаила Третинникова, который обвинялся в мошенничестве с недвижимостью и земельными участками в Минске и Минском районе.

11 лет за аферы с участками на Минском море: суд вынес приговор "заценскому Мавроди"
Решение суда — лишение свободы на 11 лет с конфискацией имущества. Потерпевшие могут рассчитывать на частичное возмещение ущерба от продажи арестованных объектов недвижимости и земельных участков в Лапоровичах, Зацени и Селютах.

Михаил Третинников с мая 2018 года находится под стражей. Его задержали после многочисленных обращений граждан в правоохранительные органы о мошенничестве. Суть претензий у всех была одна: Михаил, выступая застройщиком таунхаусов в элитных поселках возле Минска, с 2006 года предлагал им поучаствовать в строительстве квартир в них по сходной цене. 

С «дольщиками», которые щедро авансировали строительство, он не расплатился до сих пор. Несмотря на их неоднократные заявления в правоохранительные органы, Михаилу долгое время удавалось оставаться на свободе.

Во всех эпизодах использовалась одна и та же схема: Михаил размещал выгодное предложение на сайтах по продаже недвижимости в Лапоровичах, Зацени, Селютах. С покупателями квартир в таунхаусах заключался предварительный договор на 1/5 дома, который регистрировали у нотариуса. 

Третинников через год обязывался передать им построенную квартиру с коммуникациями, отделкой и куском приватизированной земли. Деньги с заключивших договор людей Михаил брал частями: сначала задаток в 2 тысячи, остальное — в рассрочку.

На тот момент потерпевшие еще не знали друг друга и отдавали деньги с уверенностью, что Михаил строит их квартиру. Они еще не догадывались, что потенциальных собственников в доме уже больше, чем квартир. Всего по делу проходят 25 потерпевших. Все они передали Третинникову серьезные суммы: от 15 до 260 тысяч долларов.



Михаил Третинников по всем эпизодам признал свою вину лишь частично — в неисполнении договорных обязательств. Мошенником себя не считает, так как намеревался все вернуть.

Суд посчитал иначе и признал Михаила Третинникова виновным по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество) и ч. 4 ст. 211 (Присвоение и растрата) Уголовного кодекса Беларуси. Статьями предусмотрена конфискация имущества. Судья зачитал список того, что будет конфисковано: кроме телевизоров и пианино, за семьей Третинникова числится с десяток земельных участков в Зацени, Селютах, Лапоровичах, другие объекты недвижимости. 

Ранее сообщалось, что все это оценивалось на общую сумму более 770 тысяч рублей. Правда, этого вряд ли хватит для возмещения ущерба и моральной компенсации всем потерпевшим: общая сумма ущерба — около двух миллионов рублей.

Несмотря на то, что Третинников получил внушительный срок, потерпевшие надеются, что понесут наказание и ответственные лица Папернянского сельского совета и БРТИ, нотариусы, представители агентства по недвижимости. По их мнению, Михаил не смог бы так долго безнаказанно «работать».

— Мы надеемся, что этим история «заценского Мавроди» не закончилась, следственные органы, КГБ найдут еще и тех, кто позволял безнаказанно проворачивать махинации с недвижимостью и земельными участками, — заявил Андрей Симонович, один из потерпевших после вынесения приговора.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Центрального района столицы 15 апреля вынес приговор по делу «заценского Мавроди» — Михаила Третинникова, который обвинялся в мошенничестве с недвижимостью и...
 
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