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Солигорский "Шахтер" занял первое место в чемпионате Беларуси
Источник материала: Партизан
Солигорский "Шахтер" сместил брестское "Динамо" с первого места в таблице чемпионата Беларуси по футболу.
Накануне завершился третий тур национального первенства. В последнем матче тура "горняки" принимали в гостях "Слуцк". Хозяева были сильнее со счетом 1:0. Победный гол забил Элис Бакай.
Домашняя победа стала третьей подряд для "Шахтера", что позволило солигорчанам занять первое место в таблице. Вторыми идут футболисты брестского "Динамо", которые на выезде одолели БАТЭ (1:0). У обеих команд по девять очков, но "горняки" имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.
На третьем месте "Динамо-Минск" с семью баллами. Действующий чемпион страны борисовский БАТЭ в трех турах набрал шесть очков и занимает лишь пятое место.
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Солигорский "Шахтер" сместил брестское "Динамо" с первого места в таблице чемпионата Беларуси по футболу.
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