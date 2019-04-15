Накануне завершился третий тур национального первенства. В последнем матче тура "горняки" принимали в гостях "Слуцк". Хозяева были сильнее со счетом 1:0. Победный гол забил Элис Бакай.





Домашняя победа стала третьей подряд для "Шахтера", что позволило солигорчанам занять первое место в таблице. Вторыми идут футболисты брестского "Динамо", которые на выезде одолели БАТЭ (1:0). У обеих команд по девять очков, но "горняки" имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.









На третьем месте "Динамо-Минск" с семью баллами. Действующий чемпион страны борисовский БАТЭ в трех турах набрал шесть очков и занимает лишь пятое место.















