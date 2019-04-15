Российская Госдума окончательно одобрила законопроект об изоляции Рунета

Предполагается, что закон частично вступит в силу уже с 1 ноября 2019 года, а некоторые его положения — с 1 января 2021 года. По предварительным оценкам, затраты на его исполнение составят 30 миллиардов рублей.





Что еще известно:

Во время рассмотрения закона во втором чтении выяснилось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутат Николай Панков, которые не присутствовали на заседании, а находились с рабочим визитом в Саратовской области, смогли поддержать принятие документа вопреки установленному регламенту.





Советница Володина по взаимодействию со СМИ Анастасия Кашеварова объяснила случившееся «человеческим фактором»: имя думского спикера попало в число проголосовавших, поскольку «карточку председателя не изъяли сотрудники аппарата, она осталась в системе».





Почему это важно:

Документ критиковали за то, что он позволит российским властям блокировать каналы к любому ресурсу. По мнению экспертов, если положения закона станут воплощать, во всей национальной системе связи начнутся сбои.