ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Квазимодо горько плачет: трогательный рисунок о пожаре в Нотр-Даме стал вирусным

16.04.2019 11:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На рисунке Кристины Кореа Фрейле изображен Квазимодо из романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", который обнимает храм и горько плачет.

Архитектор и художница Кристина Кореа Фрейле нарисовала трогательный рисунок, посвященный пожару в Соборе Парижской Богоматери. Свое творение она выложила на своей странице в Instagram и очень быстро его стали распространять в других социальных сетях, передает УНИАН

На рисунке Кристины Кореа Фрейле изображен Квазимодо из романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", который обнимает храм и горько плачет. Изображение за короткий промежуток времени набрало больше 100 тысяч лайков. Кореа Фрейле сказала CNN, что она вдохновилась на создание этого рисунка, услышав о пожаре. 

Художница живет в Эквадоре, но дважды посещала Париж и любит этот город. "Я сделала это из-за того, что происходит сейчас", - сказала она. 


Напомним, пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. В результате пожара обвалился его шпиль. Структуру здания Нотр-Дам-Де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня. 

Пожар был ликвидирован только сегодня утром.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На рисунке Кристины Кореа Фрейле изображен Квазимодо из романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", который обнимает храм и горько плачет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как вам такое: с самыми крутыми художниками Минска можно будет общаться 12 часов подряд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика