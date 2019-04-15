Литва меняет президента. С кем Лукашенко сможет договориться о БелАЭС?

Белсат опросил трех фаворитов, какой будет их белорусская политика. В зависимости от того, кто в них победит, позиция Вильнюса останется твердая или начнется попытка диалога.опросил трех фаворитов, какой будет их белорусская политика.





Каждый из трех имеет схожие шансы стать президентом и каждый представляет свой подход к нашей стране.





Белорусская АЭС – в центре внимания во время президентской гонки в Литве. На этой неделе в Вильнюсе состоялись дебаты трех главных кандидатов на пост главы государства. Примечательно, что у каждого из претендентов свой подход к вопросу атомной станции в Островце.









Наиболее приверженной официальному Минску позицией в вопросе белорусского мирного атома отличается экономист Гитанас Науседа, объявивший, что Белорусская АЭС не должна полностью затмить отношений между Литвой и Беларусью. Ведь главный интерес Литвы – сохранить Беларусь независимой от России.





Гитанас Науседа, кандидат в президенты Литвы:





«Перестройка энергетической или производственной системы Беларуси, которая будет пользоваться электричеством с БелАЭС, повысит уровень независимости Беларуси от России. И это очень важно, чтобы мы могли реально говорить о независимости белорусской экономики и независимости ее энергетической системы».





Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис, уже известный белорусам благодаря своему ранее объявленному «плану-хулигану» – переделке БелАЭС в газовую станцию, в ходе дебатов также предложил улучшать отношения с Беларусью. Чтобы иметь возможность ввести на Островецкой станции свою, независимую литовскую систему мониторинга за ситуацией.





Саулюс Сквярнялис, премьер-министр Литвы, кандидат в президенты:





«Если она начнет работать, мы действительно заинтересованы, чтобы было возможно ее не контролировать, но по крайней мере иметь систему наблюдения. Оборудование, которое позволило бы нам своевременно реагировать, если бы случился какой-нибудь инцидент. Наверное, это могло бы быть вопросом для переговоров».





Самая жесткая позиция относительно Островецкой станции – у бывшей министра финансов Ингриды Шимоните. По сути, она повторяет официальную, почти ультимативную позицию нынешней президента Литвы Дали Грибаускайте: ни один киловатт энергии из БелаАЭС не попадет в Литву. А если Беларусь хочет более тесно сотрудничать с Евросоюзом, то сначала надо решить вопрос Островца.





«По моему мнению, это единственная позиция, которую мы можем иметь в Литве. Белорусские власти нарушили ряд международных законов, начиная от выбора площадки. Международные институты признали, что были совершены нарушения международных конвенций. Так что я не знаю, как в этой стране можно иметь какую-то другую позицию по этому делу», – заявляет Ингрида Шимоните, кандидат в президенты Литвы.









Что касается покупки электричества с Островецкой АЭС, то здесь у кандидатов нет никакого поля для маневра. В Литве приняли закон, запрещающий это делать.





И, несмотря на то, что литовские энергетики не удовлетворяют сегодня собственного рынка и страна все еще приобретает электроэнергию из Беларуси, торговля закончится одновременно с запуском первого реактора в Островце, уверены и кандидаты, и независимые эксперты.





«В этом году в июне проведут тест работы в изоляции от энергетического круга БРЭЛЛ. После этой изолированной работы станут понятны технические параметры нашей системы. Литва генерирует достаточно электроэнергии, просто это очень дорого. И если импортировать больше энергии из Латвии, Эстонии и Польши, то у нас не будет дефицита», – уверен Ритас Стасялис, литовский эксперт в сфере энергетики.





Литва активно готовится. Уже сейчас официальному Минску следует понять, что с новым президентом, кто бы из кандидатов ни победил, вопрос Островецкой АЭС никуда не исчезнет. Он будет доминировать в наших двусторонних отношениях, и переждать, пока сменится власть, не удастся.





Если же атомный вопрос удастся успокоить, то и здесь Минск не всегда найдет взаимопонимание с новым президентом Литвы.





«Мы можем быть хорошими соседями, но при нескольких условиях. Это белорусский подход к демократическим ценностям, то, чего мы здесь, в Евросоюзе, не приемлем. Например, то, что произошло недавно в Куропатах, – это вандализм! Управляемый государством вандализм! Еще одно условие – это вопрос очень плотной военной кооперации между Россией и Беларусью», – говорит Ингрида Шимоните, кандидат в президенты Литвы.





Саулюс Сквярнялис уверен:





«Когда мы говорим о любой стране, основа государства — это принимать решения, обеспечивая требования конвенции по соблюдению основных прав и свобод человека. Конечно, Беларусь – это наш сосед. Мы сотни лет жили рядом, имеем много общей истории и возможностей сотрудничества.





Сейчас наше сотрудничество тормозит вопрос АЭС, но если мы начнем двигаться и будем иметь прогресс в этом вопросе, думаю, найдутся и другие возможности для сотрудничества на политическом уровне. Экономически мы и так плотно сотрудничаем».





Еще один кандидат в президенты Литвы, Гитанас Науседа говорит:





«Мы были в одном государстве – Литовском княжестве. Это создает эмоциональный фон, который важен для меня. Я думаю, что литовцы очень дружески настроены в отношении белорусов. Мы очень хотели бы, чтобы в среднем и долгосрочном плане нашим соседом было независимое белорусское государство. И мы будем относиться к Беларуси как к независимому государству и помогать всем возможным».









Первый тур выборов в Литве пройдет 12 мая. Второй, если он понадобится, – еще через две недели. И уже осенью у Александра Лукашенко будет возможность лично познакомиться с новым президентом нашей северной соседки. Глава Беларуси может воспользоваться приглашением на церемонию перезахоронения останков Кастуся Калиновского и других участников того восстания.





По крайней мере один из кандидатов уже знает, что скажет Александру Лукашенко. «Поздороваться мы, пожалуй, можем», – уверена Ингрида Шимоните.





С двумя другими кандидатами Александру Лукашенко, видимо, договориться будет гораздо легче.