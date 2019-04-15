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ЕИБ выделит Беларуси 260 млн евро на инфраструктурные проекты

16.04.2019 12:35 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Беларусь и Европейский инвестиционный банк планируют заключить кредитные соглашения на 260 млн евро на реализацию инфраструктурных проектов, сообщили в пресс-службе министерства экономики.

"Министр экономики Дмитрий Крутой в рамках участия в ежегодных весенних заседаниях советов управляющих МВФ и Группы Всемирного банка в Вашингтоне встретился с вице-президентом ЕИБ Вазилом Худаком. Одной из тем беседы стал ход подготовки новых инфраструктурных проектов в области энергоэффективности, жилищно-коммунального хозяйства, а также транспортной сфере", - отметили в пресс-службе.

По информации министерства, планируется, что в текущем году будут подписаны кредитные соглашения по указанным проектам на сумму около 260 млн евро.

Беларусь ратифицировала рамочное соглашение с ЕИБ в июне 2017 года. Соглашение предусматривает, что ЕИБ может предоставлять финансирование в виде кредитов, гарантий или других финансовых инструментов, а также техническую помощь под инвестиционные проекты, представляющие интерес для Беларуси.

В декабре 2017 года совет ЕИБ одобрил первый проект в Беларуси - реконструкция автомобильной дороги М-7/Е28 и автодорожного пункта пропуска через границу "Каменный Лог". На эти цели ЕИБ готов выделить 110 млн евро. Между тем, проект не вступил в фазу реализации, так как белорусская сторона продолжает техническое согласование проекта.

 
 
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Беларусь и Европейский инвестиционный банк планируют заключить кредитные соглашения на 26 млн евро на реализацию инфраструктурных проектов, сообщили в...
 
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