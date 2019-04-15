Страны ЕАЭС должны перейти на единую систему электронных паспортов транспортных средств до 1 ноября 2019 года

Источник материала: Интерфакс

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны перейти на единую систему электронных паспортов транспортных средств до 1 ноября текущего года.

"Полноформатное, как предусмотрено Соглашением по введению электронных паспортов транспортных средств, использование соответствующей системы начнется тогда, когда все участники ЕАЭС обеспечат оформление электронных ПТС и возможность их применения при регистрации автомобилей в своих национальных сегментах", - сообщил член Коллегии (министра) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко.

Министра цитирует пресс-служба ЕЭК.

По словам В.Назаренко, электронные паспорта будут вводиться в странах ЕАЭС безболезненно для автовладельцев. Они смогут пользоваться бумажными ПТС столько, сколько сочтут нужным, пока не захотят поменять на электронный автопаспорт, не потеряют старый документ или пока их автомобиль не будет утилизирован. Новые паспорта будут выдаваться обязательно в электронном виде.

В ЕЭК также отметили, что полноценный переход на электронный паспорт транспортного средства упростит взаимное перемещение транспортных средств, процедуры их регистрации для граждан, позволит участникам систем наблюдать за жизненным циклом техники, а госорганам – пользоваться достоверными базами данных единого формата во всех странах ЕАЭС.