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Европа поможет Франции восстановить Нотр-Дам - Туск

16.04.2019 11:57 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Председатель Европейского совета Дональд Туск во вторник заверил парижан и граждан Франции, что собор Парижской Богоматери будет отреставрирован после пожара.

"Я как уроженец Гданьска, который был на 90% разрушен и сожжен, а затем восстановлен, хотел бы выразить солидарность и сказать слова утешения народу Франции. Вы тоже восстановите свой собор!" - написал он в Twitter.

"Из Страсбурга, французской столицы ЕС, я призываю все 28 государств принять в этом участие", - добавил он.

Утром во вторник сообщалось, что пожарным удалось полностью ликвидировать пожар в соборе Парижской Богоматери, начавшийся в понедельник вечером.

 
 
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Председатель Европейского совета Дональд Туск во вторник заверил парижан и граждан Франции, что собор Парижской Богоматери будет отреставрирован после пожара. "Я...
 
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