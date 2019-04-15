Если Украина решит завершить проект строительства завода ядерного топлива, ТВЭЛ готов к переговорам

Источник материала: Интерфакс

Если Украина решит завершить проект по строительству завода ядерного топлива, "ТВЭЛ" готов к переговорам, сообщил вице-президент компании Олег Григорьев на брифинге в рамках "Атомэкспо-2019".

"Если украинская сторона решит этот проект успешно завершить на тех условиях, которые были ранее, то мы готовы сесть за стол переговоров и продолжить реализацию этого проекта, - сказал О.Григорьев. - У нас в позиции "ТВЭЛа" ничего не поменялось: мы по-прежнему готовы создать максимально комфортные и благоприятные условия для того, чтобы Украина повысила свою энергетическую безопасность. Мы продолжаем придерживаться той позиции, что завод для Украины - это наилучший способ диверсификации поставщиков. Закупка ядерного топлива - это дополнительная зависимость от внешних поставщиков".

Ранее Украина планировала строительство в Кировоградской области завода по фабрикации ядерного топлива на основе технологии российской топливной компании "ТВЭЛ". Было создано ЧАО "Завод по производству ЯТ", в котором украинскому госконцерну "Ядерное топливо" принадлежало 50% + 1 акция, "ТВЭЛу" - 50% минус 1 акция.

Предполагалось, что завод уже в 2015 году приступит к производству ТВЭЛов и ТВС, а также циркониевых комплектующих и комплектующих из нержавеющей стали, в 2020 году - к изготовлению топливных порошков и таблеток. Общая стоимость строительства завода оценивалась в $450 млн.

Однако проект был "заморожен" после событий в Крыму.

В прошлом году китайская China Nuclear Energy Industry Corp. (CNEIC) заявила о намерении выкупить долю "ТВЭЛа" в украинском проекте по строительству завода. CNEIC может не только выкупить российскую долю в проекте, но и обеспечить полное финансирование строительства завода.

Украинская сторона также намерена добиваться возврата "ТВЭЛом" $5,2 млн предоплаты, которую российская компания получила за изготовление оборудования для будущего завода.

Вместе с тем, в отчете "ТВЭЛ" за 2017 год говорилось, что компания готова вернуться к реализации проекта на Украине на прежних условиях.