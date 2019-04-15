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Если GE будет продавать бизнес, ТВЭЛ может претендовать на него

16.04.2019 11:53 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

"ТВЭЛ" готов участвовать в покупке топливного бизнеса GE в случае продажи, заявил журналистам вице-президент компании Олег Григорьев на "Атомэкспо-2019".

"Если General Electric будет свой ядерный бизнес продавать, мы, может быть, на него попретендуем", - сказал он.

"Если акции эти будут выставлены на рынок, то может и "Росатом" принять участие, и Westinghouse, и Framatome, и любые другие компании в зависимости от условий", - сказал он.

"Мы не знаем, что он (GE - ИФ) будет продавать, это разные слухи. Говорится, что они могут весь ядерный бизнес продать, говорится, что ядерно-топливный бизнес. Мы этой информацией не обладаем. Мы знаем, что ядерно-топливный бизнес в структуре GE сегодня занимает около 6% или 4% выручки и маржинальности. Может быть, для них этот бизнес сегодня не самый приоритетный и значимый, но если мы вместе с GE выйдем в сегмент PWR, то я думаю, что значимость этого бизнеса для руководства большого GE кардинально поменяется, и она станет выше", - заявил О.Григорьев.

 
 
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"ТВЭЛ" готов участвовать в покупке топливного бизнеса GE в случае продажи, заявил журналистам вице-президент компании Олег Григорьев на "Атомэкспо-2019". "Если General...
 
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