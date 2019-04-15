ТВЭЛ начал передавать Атомстройэкспорту топливо для поставки на БелАЭС

Источник материала: Интерфакс

ТК "ТВЭЛ" начала передавать Атомстройэкспорту ядерное топливо для поставки на Белорусскую АЭС, сообщил старший вице-президент ТК "ТВЭЛ" по коммерции и международному бизнесу Олег Григорьев во вторник на брифинге в Сочи на выставке "Атомэкспо-2019".

"Топливо для Белорусской АЭС изготовлено и готово к поставке. Некоторые объемы топлива уже переданы Атомстройэкспорту (для отправки в Беларусь - ИФ). В этом году будут переданы дополнительные объемы топлива для поставки в Беларусь", - сказал О.Григорьев.

При этом он констатировал, что о непосредственных сроках поставки ядерного топлива в Беларусь "лучше спросить Атомстройэкспорт". "ТВЭЛ безусловно выполнял и выполняет все контрактные обязательства", - добавил О.Григорьев.

Он напомнил, что поставки топлива на БелАЭС для запуска первого и второго блоков и работы станции в гарантийный период осуществляет подрядчик по ее строительству - Атомстройэкспорт. ТВЭЛ начнёт прямые поставки топлива в Беларусь после завершения гарантийного периода, сказал О.Григорьев. Он напомнил, что ранее (в конце 2017 года - ИФ) компания заключила соответствующий контракт.

Как сообщил накануне заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк, завоз топлива на БелАЭС состоится, как минимум, за месяц до физического пуска. "Мы топливо завезем за месяц до физического пуска. Когда будем полностью готовы к этапу физического пуска, дадим отмашку на завоз топлива", - сказал он.

Первая партия ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока БелАЭС изготовлена на Новосибирском заводе химконцентратов (входит в топливную компанию Росатома "ТВЭЛ"). В этой партии163 тепловыделяющие сборки предназначены для начальной загрузки в реактор, остальные 17 штук будут поставлены в резерв. Беларусь и Россия намерены подписать межправительственное соглашение о переработке отработанного ядерного топлива (ОЯТ) БелАЭС, предусматривающее отправку ОЯТ в Россию.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на 2019 год, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").