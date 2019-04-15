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Миссия СНГ начнет наблюдение за президентскими выборами в Казахстане с 18 мая
Источник материала: Интерфакс
Миссия СНГ приступит к наблюдению за выборами президента Казахстана 18 мая, сообщил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.
"Я так полагаю, что 18 мая откроется штаб миссии в городе Нур-Султан, поедет передовая группа, потом подъедут долгосрочные наблюдатели, их будет небольшое число, а основной состав миссии прибудет за дня два-три до даты выборов", - сказал С.Лебедев журналистам в Минске во вторник.
По его информации, отдел Исполкома по наблюдению за выборами получил соответствующее приглашение от казахстанской стороны, в настоящее время идет работа по формированию миссии. Планируется, что миссию наблюдателей СНГ возглавит сам С.Лебедев.
Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня.
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Миссия СНГ приступит к наблюдению за выборами президента Казахстана 18 мая, сообщил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев. "Я так полагаю, что 18 мая откроется...
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