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Миссия СНГ начнет наблюдение за президентскими выборами в Казахстане с 18 мая

16.04.2019 11:12 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Миссия СНГ приступит к наблюдению за выборами президента Казахстана 18 мая, сообщил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Я так полагаю, что 18 мая откроется штаб миссии в городе Нур-Султан, поедет передовая группа, потом подъедут долгосрочные наблюдатели, их будет небольшое число, а основной состав миссии прибудет за дня два-три до даты выборов", - сказал С.Лебедев журналистам в Минске во вторник.

По его информации, отдел Исполкома по наблюдению за выборами получил соответствующее приглашение от казахстанской стороны, в настоящее время идет работа по формированию миссии. Планируется, что миссию наблюдателей СНГ возглавит сам С.Лебедев.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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Миссия СНГ приступит к наблюдению за выборами президента Казахстана 18 мая, сообщил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев. "Я так полагаю, что 18 мая откроется...
 
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