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Минские фанаты "Игры престолов" посмотрели премьеру нового сезона на большом экране

16.04.2019 11:08 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

15 апреля минчане вместе со всем миром смогли увидеть первый эпизод финального сезона "Игры престолов" - специальный показ премьеры состоялся по инициативе видеосервиса VOKA, официального дистрибьютора саги в Беларуси. Попасть на эксклюзивный сеанс пользователям видеосервиса VOKA можно было, приняв участие в конкурсе гербов для возможных кланов вселенной Джорджа Мартина. Все желающие могут посмотреть восьмой сезон "Игры престолов" в видеосервисе VOKA по подписке "Амедиатека" - все серии выходят одновременно с США.

Минские фанаты "Игры престолов" посмотрели премьеру нового сезона на большом экране
Премьера нового сезона самой захватывающей фэнтези-саги XXI века "Игра престолов" состоялась в кинотеатре velcom cinema. Среди гостей показа – те, кому посчастливилось стать авторами лучших гербов для династий воображаемой вселенной в рамках тематического конкурса. Участники предложили много смелых и запоминающихся вариантов: в числе новых кланов – сторонники продуктивной работы и покорители дедлайнов, инженеры и дизайнеры, хранители семейных ценностей и защитники дикой природы, фанаты бабушкиной кухни, любители музыки и кино.

Напомним, для участия в розыгрыше пользователям видеосервиса VOKA нужно было предложить идею герба и девиза для дома, который мог бы существовать в придуманном Джорджем Мартином мире, и поделиться ей на своей странице в одной из соцсетей, сопроводив пост отметкой аккаунта VOKA.TV и хэштегом #контентблизко, а также быть подписчиком официального аккаунта видеосервиса.

Восьмой сезон "Игры престолов" теперь доступен для просмотра и на видеосервисе VOKA – насладиться эпизодами любимого сериала в высоком разрешении можно по подписке "Амедиатека".

"Игра престолов" – это культовый фэнтези-сериал по мотивам серии романов Джорджа Мартина "Песнь льда и огня". Первые серии появились на экранах в 2011 году. За восемь лет существования сериал был номинирован в общей сложности на 381 позицию различных премий и был удостоен победы в 244 из них. По данным Forbes, финальную серию 7 сезона по кабельному телевидению посмотрело более 16 миллионов человек – тем самым сериал побил мировой рекорд по количеству одновременных подключений к трансляции. 

Популярные зарубежные сериалы, включая хиты HBO и других мировых студий такие, как "Мир Дикого Запада", "Большая маленькая ложь", "Острые предметы", "Рассказ служанки", "Хороший Доктор", "Настоящий детектив" и другие, можно увидеть на VOKA в подписке "Амедиатека". VOKA – это видеосервис, который позволяет смотреть новые и любимые фильмы, сериалы, онлайн-трансляции, а также около 120 телеканалов на любом устройстве абонентам любой сети. 

 
 
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15 апреля минчане вместе со всем миром смогли увидеть первый эпизод финального сезона "Игры престолов" - специальный показ премьеры состоялся по инициативе...
 
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