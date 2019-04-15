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Лондон в прошлом году заверял президента Эквадора, что Ассанж не будет казнен - газета

16.04.2019 10:45 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Действующий и бывший главы МИД Британии заверяли президента Эквадора Ленина Морено, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему может угрожать смертная казнь, сообщает The Guardian.

"Вы выразили обеспокоенность тем, что в случае экстрадиции Джулиана Ассанжа из Великобритании существует риск того, что он может быть приговорен к смертной казни. Я могу подтвердить, что в соответствии с законодательством Соединенного Королевства выдача лица не может быть осуществлена, если соответствующему лицу грозит смертная казнь", - следует из писем главы МИД Великобритании Джереми Ханта и его предшественника Бориса Джонсона, оказавшимся в распоряжении издания.

Отмечается, что тексты посланий практически идентичны. Письма, подписанные Дж. Хантом и Б.Джонсоном, были направлены Л.Морено 7 марта и 10 августа 2018 года.

В них разъясняется, что если запрос на экстрадицию поступает из страны, в которой смертная казнь возможна, то министр внутренних дел Великобритании сначала должен получить "надлежащие заверения от этой страны в том, что смертная казнь не будет назначена или приведена в исполнение".

При наличии конкурирующих просьб о выдаче в Соединенном Королевстве министр внутренних дел принимает решение о том, какая страна должна иметь приоритет.

В третьем письме от 3 апреля 2019 года посольство Великобритании в Кито заверяет министерство иностранных дел страны на испанском языке, что Дж.Ассанж не может быть подвергнут "бесчеловечному или унижающему достоинство наказанию", согласно закону о правах человека 1998 года в соответствии со статьей 3 Европейской конвенции о защите прав человека.

Ранее президент Эквадора Л.Морено заявлял, что получил от Великобритании письменные гарантии относительно того, что Дж.Ассанжа не отправят в какую-либо страну, где ему может грозить смертная казнь.

Британская полиция на прошлой неделе смогла арестовать Дж.Ассанжа в Лондоне после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище. Полиция британской столицы сообщила, что основатель WikiLeaks был арестован, в том числе в связи с запросом США на его экстрадицию.

В подробном 12-страничном письме Л.Морено от 10 апреля 2019 года, с которым ознакомилось издание, глава МИД Эквадора Хосе Валенсиа, назвал девять причин, чтобы лишить Дж.Ассанжа убежища.

Среди основных - недостойное поведение, ухудшающееся здоровье и стоимость содержания основателя WikiLeaks.

Согласно письму, с 2012 по 2018 год Эквадор потратил больше $5.8 млн на безопасность своего гостя и почти $ 400 тыс. на его медицинские расходы, еду и прачечную.

 
 
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Действующий и бывший главы МИД Британии заверяли президента Эквадора Ленина Морено, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему...
 
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