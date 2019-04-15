В Станьково строят завод по выпуску консервированного детского питания

Источник материала: Новости Дзержинска

15 апреля 2019 года, БЕЛТА опубликовала материал о строящемся в Станьково заводе по производству детского питания.

Естественно, производство будет самым лучшим и чистым. Только из отборного сырья и только в инновационную экологичную тару, при этом сам процесс соответствует европейским стандартам.

Самое интересное, одним из преимуществ нового предприятия называется его расположение, а именно близость в т.ч. трассы М1 (Брест – Минск).

Честно сообщается о вырубленном на месте будущего завода лесе, к сожалению, 3 га леса пришлось вырубить. Но обещают все компенсировать посадкой насаждений даже на большей площади по завершении строительства.

Производственные стоки, а при производстве питания используется достаточно много воды, будут очищаться с использованием полей фильтрации. То есть загрязнённая в процессе производства вода с остатками продуктов будет специально разливаться на какой-то площадке, чтобы вода впиталась в почву, а твердые включения (остатки продуктов) осталась на поверхности гнить и (или) засыхать.

Какой при этом «аромат» будет исходить от этих полей фильтрации не трудно догадаться, о масштабах загрязнения почвы тоже легко судить.

Приводится интересная цифра объёмов производства. Внимание, 16,5 млн единиц продукции в месяц. То есть по более, чем полторы единицы на каждого жителя нашей страны ежемесячно. Осталось разобраться что такое «единица продукции».

В статье приводится «железный» аргумент, почему немцы размещают производство подобной продукции в Беларуси, мол, у нас качество на высоте. А все гораздо прозаичнее, переработка продуктов питания очень грязное, с точки зрения экологии, производство, которое они просто выносят за пределы своего государства.



