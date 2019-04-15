На Дзержинской земле – чистые водоемы

Источник материала: Новости Дзержинска

Весенний день с пользой провели мальчишки и девчонки 6-х классов ГУО «СШ №4 г. Дзержинска», которые приняли участие в республиканской акции «Чистый водоем», которую организовала Дзержинская организация Белорусского общества охотников и рыболовов.

Не за горами новый купальный сезон, а значит, что любители пляжного отдыха отправятся к близлежащим водоемам понежиться под солнышком на пляже. И как приятно отдыхать, когда красоту природы не нарушают кучи бутылок, пакетов и другого мусора.

Весенний день с пользой провели мальчишки и девчонки 6-х классов ГУО «СШ №4 г. Дзержинска», которые приняли участие в республиканской акции «Чистый водоем», которую организовала Дзержинская организация Белорусского общества охотников и рыболовов. Акция в первую очередь направлена на экологическое воспитание, привлечение внимания к проблеме загрязнения водоемов, а также на приведение в порядок прибрежной зоны водоемов. В акции также приняли участие работники Дзержинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Не могли остаться безучастны и работники Дзержинского РОЧС, активно включившись и присоединившись к республиканской добровольной акции «Чистый водоем» мы заботимся не только о здоровье планеты и стабильности природно-хозяйственного комплекса, мы обеспечиваем себе и своим близким безопасный отдых, а это главное.



























