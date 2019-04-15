Космическая еда. Чем космонавты питаются во время полётов

Источник материала: Аргументы и факты

Таблетка борща не заменит

На первом этапе разработок в области космического питания, в 1960-х, действительно считалось, что оптимально в условиях невесомости – это таблетки, содержащие весь необходимый запас микроэлементов и полностью усваивающиеся организмом. Проглотил такую таблетку – и борщ не нужен. Но по мере увеличения времени, проводимого космонавтами на орбите, стало понятно, что чувствовать себя комфортно человек может, только когда ест привычные продукты. Поэтому на орбите едят то же, что и на Земле.

Разработкой и отбором еды экипажам МКС в нашей стране занимается «НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи». На сегодняшний день ассортимент разработанных продуктов включает 200 наи­менований, 90 из них входят в состав «штатно поставляемых суточных рационов питания». Это супы, различные закуски, вторые обеденные блюда, творожные и фруктовые десерты, мучные кондитерские изделия, соки, напитки и др. Но свои особенности тут тоже есть.

Хлебные буханочки, к примеру, таких размеров, чтобы сразу в рот, без надкусов. Это во избежание крошек – они в условиях невесомости могут проникнуть в дыхательные пути космонавтов и вызвать в лучшем случае кашель, в худшем – воспаление бронхов или лёгких. В процессе производства космических продуктов не используются никакие химические добавки – исключительно натуральные и полезные ингредиенты. Всё, чтобы космические продукты питания были максимально безопасными не только отсутствием крошек.

И на МКС хочется остренького

Калорийность основной части суточного рациона космонавтов установлена официально – 2 тыс. килокалорий. А вот по вкусу продукты подбираются на основании предпочтений самих членов экипажей.

В центрах их подготовки проводятся дегустации: с 2009 года каждая страна сама подбирает рацион для своих космонавтов. В России на то, чтобы экипаж выбрал из меню продукты и выставил им оценки, уходит неделя и более. Это важная часть программы предполётной подготовки. И затем уже формируется ассортимент, который «Прогрессы» доставят на борт МКС для очередной экспедиции.

Как выяснилось, космонавтам на орбите нужна не только «нейтральная» пища, но и «огненная», поскольку вкусовые рецепторы в условиях невесомости ведут себя несколько по-другому. Им отправляют, к примеру, горчицу и аджику «Махеевъ». Причём, по словам Константина Разживина, начальника производственного участка компании «Эссен Продакшн АГ», выпускающей продукцию под этой маркой, для поставок на МКС соусы ровно такие же, как и те, что продаются в магазинах на Земле, и производятся они на тех же линиях и из тех же ингредиентов.

«В ближайшем супермаркете вы можете купить упаковку горчицы или аджики из той же партии, которая была отправлена в космос. Касается это и других видов нашей «космической еды» – кетчупа, хрена и джемов», – пояснил он.

Хранятся долго

Важная особенность нынешнего космического питания в том, что в нём много сублимированных продуктов. Вес их ­существенно ниже, чем обычных, а это очень важно с учётом того, что поставки на МКС – дело весьма дорогостоящее.

В процессе сублимационной сушки из замороженных продуктов извлекается лёд, который сразу переходит в пар, минуя жидкостную фазу. Вес уменьшается в разы, равно как и объём. Но еда сохраняет все полезные свойства. А космонавтам на МКС остаётся только добавить подогретую воду. Для этого упаковки оснащают клапаном, через который воду и заливают. В пакеты упаковывают супы, фруктовые соки, гарниры и некоторые мясные блюда.

Вторые блюда на МКС, как правило, поставляют в алюминиевых консервных банках, и перед употреблением космонавты подогревают в них тушёнку или леща в белом соусе, баранину с овощами или судака по-польски, омлет с курицей или азу.

А что же тюбики, которые мы все помним не только по фильмам, но и экспозициям в музеях космонавтики? Упаковка еды в специализированные тубы производилась до начала 1990-х. Сегодня они используются лишь для некоторых видов приправ, соусов и пюре. А основная часть продуктов пакуется в вакуумную пластиковую тару.

Кстати, продукция торговой марки «Махеевъ», поставляемая для питания космонавтов, упаковывается в компактные тюбики и дой-паки – вакуумные пластиковые пакеты с донышком.

«Это удобная упаковка, производством которой мы занимаемся сами и можем назвать себя экспертами в этом деле, – объясняет Разживин. – Мощность нашего производства – 120 млн пластиковых упаковок и 400 млн пластиковых колпачков в год. Это позволяет гарантировать высокое качество и сохранность продукта на протяжении всего срока годности, а также оптимальный форм-фактор». В НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии считают несомненными достоинствами нынешних упаковок космической еды то, что продукты в них выдерживают различного рода климатическое и механическое воздействие, а также длительное хранение.

Стол с крошкоулавливателем

Но даже с удобной упаковкой приём пищи в условиях невесомости – дело непростое. Поэтому ещё на Земле космонавтов учат искусству вскрытия упаковок с питанием и приёму пищи в условиях невесомости.

К примеру, открывая банку, место прокола крышки нужно прикрыть салфеткой, чтобы капли жидкости не разлетелись по всему модулю, ведь они так же опасны, как и крошки. К космическим ложкам с удлинёнными черенками (чтобы есть из глубоких пакетов) тоже необходимо привыкнуть. К пакетам вместо тарелок – тоже, хотя они и устроены так, чтобы случайная оплошность не обернулась бедой. Если вдруг пакет перевернулся – не страшно: двухслойная упаковка и клапан не дадут содержимому пролиться. Чтобы облегчить приём пищи на орбитальной станции, российские специалисты придумали ещё и особый обеденный стол – многие из нас видели его на снимках и видео с МКС. Он оснащён важным прибором – крошкоулавливателем. В нём есть ячейки, куда помещают консервные банки для подогрева, а также отделения для фиксации упаковок. Столовые приборы к столу крепятся – для этого на каждом из них имеется полоска ткани-липучки.





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Кстати

Несмотря на то что первый полёт человека в космос длился всего 108 мин., Юрий Гагарин успел поесть. Это входило в программу. Ведь важно было понять, удастся ли вообще принять пищу в условиях невесомости и как отреагирует организм. Тест проходил на тюбиках с мясом и шоколадом, до того успешно опробованных в авиации.

Герман Титов во время 25-часового полёта полноценно поел трижды. У него были суп, паштет и компот. По возвращении на Землю космонавт рассказал, что этого оказалось мало. Тогда космические продукты стали разрабатывать так, чтобы они были максимально питательными, плюс увеличили космическую суточную норму по сравнению с земной.

Американцы поначалу отправляли астронавтов с запасами высушенных продуктов. Их можно было разводить водой. Но вкус был так себе. Описан случай, когда астронавт Джон Янг тайком привёз с собой на орбиту сэндвич. Мало того что съесть его в условиях невесомости было невероятно сложно, так ещё и хлебные крошки разлетелись по кораблю, превратив жизнь экипажа в кошмар.