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Белорусы «Без Билета» хотят собрать «Минск-Арену». А еще они подарили свою песню Диме Билану!
Источник материала: Tut.by
В конце года в Минске пройдет последнее выступление отечественной группы «Без Билета». Музыканты собираются отыграть
«Без билета» — первая белорусская группа, которая выступила на площадке, принимающей в основном зарубежных артистов первой величины (это было в 2015 году). Раньше этой группы «Минск-Арену» из белорусов собирал только Макс Корж, но он — сольный исполнитель. Планируется, что предстоящий декабрьский концерт станет красивой точкой в истории коллектива.
— Творчество группы, как и сами «Без Билета» стали совершеннолетними. Пришел момент, когда нужно отправить их в космос. Поэтому концерт в «Минск-Арене» станет нашим последним выступлением. Дальше — новый этап, новые проекты и новые песни (хотя может уже и без них), а «Без Билета» всегда останутся юными и молодыми. Все сделаем красиво! — говорит лидер группы Виталик Артист.
За 20 лет группа скопила огромный багаж песен. Это и «Мечтатели», «Байконур-66», «Африка», «Танцуй», «Две лодки», «По ветру» и другие.
К слову, вчера лидер «Без Билета»
— Я готовил к выпуску альбом «Мечтатель» и нарыл песню «Мечтатели». И все, эта песня идет сейчас лейтмотивом через мою жизнь, — объяснил Билан. Виталик Артист, в свою очередь, сказал Билану, что если она ему нравится, он может ее «забирать и петь на концертах».
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В конце года в Минске пройдет последнее выступление отечественной группы «Без Билета». Музыканты собираются отыграть концерт 28 декабря и распустить коллектив.
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