Белорусы «Без Билета» хотят собрать «Минск-Арену». А еще они подарили свою песню Диме Билану!

Источник материала: Tut.by

В конце года в Минске пройдет последнее выступление отечественной группы «Без Билета». Музыканты собираются отыграть концерт 28 декабря и распустить коллектив.





«Без билета» — первая белорусская группа, которая выступила на площадке, принимающей в основном зарубежных артистов первой величины (это было в 2015 году). Раньше этой группы «Минск-Арену» из белорусов собирал только Макс Корж, но он — сольный исполнитель. Планируется, что предстоящий декабрьский концерт станет красивой точкой в истории коллектива.

— Творчество группы, как и сами «Без Билета» стали совершеннолетними. Пришел момент, когда нужно отправить их в космос. Поэтому концерт в «Минск-Арене» станет нашим последним выступлением. Дальше — новый этап, новые проекты и новые песни (хотя может уже и без них), а «Без Билета» всегда останутся юными и молодыми. Все сделаем красиво! — говорит лидер группы Виталик Артист.

За 20 лет группа скопила огромный багаж песен. Это и «Мечтатели», «Байконур-66», «Африка», «Танцуй», «Две лодки», «По ветру» и другие.

К слову, вчера лидер «Без Билета» встретился с певцом Димой Биланом , который приезжал с концертом в Минск. Известно, что Билану очень нравится песня белорусской группы «Мечтатели», он часто напевает ее и делится этим в Instagram.

— Я готовил к выпуску альбом «Мечтатель» и нарыл песню «Мечтатели». И все, эта песня идет сейчас лейтмотивом через мою жизнь, — объяснил Билан. Виталик Артист, в свою очередь, сказал Билану, что если она ему нравится, он может ее «забирать и петь на концертах».

Все бесплатные события в Минске каждый день по этой ссылке

Читайте также

Баста выпустил два клипа, но остаться должен только один. Не понимаем, почему это принципиально

Американский сервис запретил «Яндекс.Музыке» и Google Play распространять музыку в Беларуси

***

13 апреля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на вечер стендапа в Минске от звезд ТНТ. Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 19 апреля.