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В Беларуси подскочили цены на услуги в санаториях. Во сколько обойдется одна ночь и вырастут ли цены

16.04.2019 14:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси в санаториях существенно выросли цены на дополнительные платные услуги, которые не входят в стоимость путевки. Рост составил более 38% в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сегодня заявил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Значительный рост также отмечался в первом квартале на дополнительные платные услуги, не входящие в стоимость путевки. Цифра существенно увеличилась по сравнению с прошлым годом (первым кварталом. — Прим. ред.), и рост составил более 38%, — уточнил Геннадий Болбатовский.

К дополнительным платным услугам относятся, к примеру, массажи, косметология, физиопроцедуры, ультразвуковая диагностика, стоматологические услуги.

— Сегодня в зависимости от месяца и наименования санатория где-то 80%, где-то 90% мест уже забронировано. Поэтому спрос на летний период очень высок. Те, кто хочет провести время летом в белорусских санаториях с пользой для здоровья, должны уже сегодня позаботиться об этом. Потому что осталось незабронированными небольшое количество мест, — сказал Геннадий Болбатовский.

По его словам, стоимость койко-места в стандартном двухместном номере составляет 53 рубля. Это примерно на 3% больше, чем в прошлом году. По его мнению, остатки путевок могут продаваться дороже — в пределах 55 рублей за койко-место.

При этом большинство иностранцев, которые приобретают путевки в белорусские санатории, по-прежнему составляют россияне (около 80% от всех иностранцев), уточнил Геннадий Болбатовский.

Россияне — более 80% от всех иностранцев, которые будут отдыхать в белорусских санаториях.

— По экспорту услуг рост составил более 13%, и выручка от экспорта услуг составила более 39 миллионов рублей (в первом квартале этого года. Прим. ред.), — уточнил Геннадий Болбатовский.

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В Беларуси в санаториях существенно выросли цены на дополнительные платные услуги, которые не входят в стоимость путевки.
 
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