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В Барановичах столкнулись большегруз и легковушка, есть пострадавший

16.04.2019 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла 16 апреля на улице Доменикана.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65310.php

В Барановичах столкнулись большегруз и легковушка, есть пострадавший

Место ДТП. Фото: instagram.com/ssnmp_baranovichi

Фото с места ДТП опубликовано в Instagram на неофициальной странице станции скорой и неотложной медицинской помощи г. Барановичи.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65310.php

В Барановичах столкнулись большегруз и легковушка, есть пострадавший

Место ДТП. Фото: instagram.com/ssnmp_baranovichi

По предварительной информации, водитель большегруза Renault поворачивал в сторону логистического центра и не пропустил легковой автомобиль Opel.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65310.php

В Барановичах столкнулись большегруз и легковушка, есть пострадавший

Место ДТП. Фото: instagram.com/ssnmp_baranovichi

Машины столкнулись. Сообщается об одном пострадавшем, его доставили в больницу.

 
 
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  Авария произошла 16 апреля на улице Доменикана. Место ДТП. Фото: instagram.com/ssnmp_baranovichi Фото с места ДТП опубликовано в Instagram на неофициальной странице станции скорой...
 
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