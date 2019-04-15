В Барановичах столкнулись большегруз и легковушка, есть пострадавший

Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла 16 апреля на улице Доменикана.



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Место ДТП. Фото: instagram.com/ssnmp_baranovichi

Фото с места ДТП опубликовано в Instagram на неофициальной странице станции скорой и неотложной медицинской помощи г. Барановичи.



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Место ДТП. Фото: instagram.com/ssnmp_baranovichi

По предварительной информации, водитель большегруза Renault поворачивал в сторону логистического центра и не пропустил легковой автомобиль Opel.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65310.php

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Место ДТП. Фото: instagram.com/ssnmp_baranovichi

Машины столкнулись. Сообщается об одном пострадавшем, его доставили в больницу.