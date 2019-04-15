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В Барановичах столкнулись большегруз и легковушка, есть пострадавший
16.04.2019 14:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла 16 апреля на улице Доменикана.
Место ДТП. Фото: instagram.com/ssnmp_baranovichi
Фото с места ДТП опубликовано
Место ДТП. Фото: instagram.com/ssnmp_baranovichi
По предварительной информации, водитель большегруза Renault поворачивал в сторону логистического центра и не пропустил легковой автомобиль Opel.
Место ДТП. Фото: instagram.com/ssnmp_baranovichi
Машины столкнулись. Сообщается об одном пострадавшем, его доставили в больницу.
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Авария произошла 16 апреля на улице Доменикана. Место ДТП. Фото: instagram.com/ssnmp_baranovichi Фото с места ДТП опубликовано в Instagram на неофициальной странице станции скорой...
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