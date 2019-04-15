Евросоюз потратит 215 миллионов евро, чтобы избавить Польшу от российского газа

Источник материала: Ежедневник





Власти Евросоюза приняли решение выделить 215 млн евро на строительство трубопровода Baltic Pipe, по которому газ с норвежских месторождений будет поступать в Польшу через территорию Дании.

Средства на строительство трубы получит польский газовый оператор Gaz-System. Соответствующее соглашение в понедельник было подписано с исполнительным агентством Евросоюза по инновациям и сетям (INEA), сообщила пресс-служба компании.

Финансирование будет направлено на выполнение строительных работ на морском газопроводе, соединяющем системы передачи газа Польши и Дании, а также на расширение и модернизацию польской ГТС.

Деньги из бюджета ЕС покроют около 13% стоимости газопровода (1,7 млрд евро), который должен заработать с 2022 года, качая в Польшу 10 млрд кубометров газа в год.

Эти поставки, как рассчитывают в Варшаве, позволят полностью отказаться от закупок у «Газпрома» (10-11 млрд кубов в год). Долгосрочный контракт с российской монополией у Польши истекает также в 2022 году и продлевать его правительство страны не намерено.

Российский газ покрывает примерно две трети потребностей Польши (15 млрд кубометров в год). Остаток импортируется по трубам из Норвегии и из Катара в виде СПГ, пишет finanz.ru .

В октябре прошлого года польская энергетическая корпорация PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo) объявила о подписании долгосрочного газового контракта с США.

В течение 20 лет Польша будет ежегодно получать по 2 млн тонн сжиженного природного газа - около 25 танкеров в год, или 2,7 млрд кубометров топлива после регазификации.

Через территорию Польши проходят трубы, по которым российский газ поступает в Германию, где «Газпром» реализует его по более низкой цене, чем в Польше, напоминает партнер RusEnegry Михаил Крутихин. Впрочем, желание Варшавы отказаться от продления контракта с «Газпромом» и заменить его норвежским газом, а также сжиженным природным газом из других стран продиктовано не только недовольством ценовой политикой, считает он.

«Когда я спрашиваю знакомых европейцев - политиков, бизнесменов, экспертов, - зачем их странам нужны новые газопроводы при наличии прекрасно работающей инфраструктуры по доставке природного газа из России, ответ один: энергетическая безопасность», - пишет Крутихин.

«Это особенно актуально для тех европейских стран, где российский газ в случае перебоя поставок заменить нечем. Балканские страны, Прибалтика, Финляндия, Венгрия, Австрия, Словакия - для них зависимость от «Газпрома» оценивается в 60-99% от потребления газа. При этом главным риском работы с российским поставщиком в Европе называют не технические или коммерческие факторы, а политизированность и непредсказуемость решений, которые за газового гиганта принимают в Кремле. Никакие российские заверения в надежности газоснабжения Европы не принимаются на веру после неоднократных случаев прекращения поставок в разгар отопительного сезона по политическим причинам», - отмечает эксперт.