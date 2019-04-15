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Россия добивается права не признавать ветсертификаты из Беларуси

16.04.2019 13:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россия добивается права не признавать ветсертификаты из Беларуси

Россия хочет отменить решение ЕЭК, обязывающее ее не закрывать свой рынок для белорусского молока при наличии у него ветеринарных документов.

Российская сторона настаивает на том, что белорусский ветеринарный контроль сертифицирует даже продукцию заводов, на которых нет необходимого оборудования, но в союзном договоре нет механизма отказа от взаимного признания ветсертификатов. Беларусь, в свою очередь, требует исполнения договора — вопрос будет вынесен на межправсовет ЕАЭС 30 апреля в Ереване, но выглядит периферийным на фоне продолжения нефтегазового противостояния сторон, пишет kommersant.ru.

Как стало известно изданию, на заседании Евразийского межправсовета 30 апреля РФ будет добиваться отмены решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) №11 от 22 января 2019 года «О выполнении РФ обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС».

Этот документ — реакция ЕЭК на ограничения Россельхознадзором поставок в РФ молочной продукции из Беларуси: в союзе действует норма о взаимном признании ветеринарных сертификатов, и закрытие рынка РФ от сертифицированной белорусской продукции комиссия признала нарушением. Ограничение Россельхознадзора было введено с 6 июня 2018 года на поставки «молока и сливок, а также сухого молока» в таре объемом более 2,5 литра; при этом власти РФ настаивали на том, что оно «не может считаться закрытием рынка» — поставки в более мелкой фасовке не ограничивались. Однако ЕЭК посчитала иначе и фактически обязала РФ выполнять союзный договор и принимать белорусские ветсертификаты.

Решение комиссии вступило в силу в конце февраля. По данным “Ъ”, 21 февраля первый вице-премьер РФ Антон Силуанов обратился к председателю комиссии Тиграну Саркисяну с предложением его отменить, как «дающее… неверный сигнал о возможности безнаказанно злоупотреблять» нормой о взаимном признании ветсертификатов, так как «белорусской ветеринарной службой осуществлялась в том числе и сертификация продукции с предприятий, у которых отсутствуют мощности и оборудование» для ее выпуска.

Всего, по данным Россельхознадзора, из 740 тыс. тонн молока, ввезенного в Россию в 2018 году, 620 тыс. тонн (84%) пришлось на Беларусь. При этом служба ссылается на «остатки запрещенных и вредных веществ», обнаруживаемые в поставках (234 подтвержденных случая в 2018 году), и неполноту ветеринарного контроля — на этом основании российская сторона и добивается права ограничивать ввоз белорусского молока, несмотря на наличие у него сертификатов.

 
 
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Россия хочет отменить решение ЕЭК, обязывающее ее не закрывать свой рынок для белорусского молока при наличии у него ветеринарных документов.
 
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