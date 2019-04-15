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Директором ГЛХУ «Старобинский лесхоз» назначен Антон Романович Романовский.
16.04.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
9 апреля 2019 12:56 2040
Директором ГЛХУ «Старобинский лесхоз» назначен Антон Романович Романовский.
Со 2 апреля 2019 года на должность директора ГЛХУ «Старобинский лесхоз» назначен Антон Романович РОМАНОВСКИЙ, ранее работавший лесничим Сковшинского лесничества ГЛХУ «Старобинский лесхоз».
СПРАВКА: Новый руководитель ГЛХУ «Старобинский лесхоз» Антон Романович РОМАНОВСКИЙ родился 7.03.1985 г.р. Проживает в г.п. Старобин. Является победителем областного конкурса «Молодой лидер Минщины» в номинации «Лесное хозяйство» (2016 г.), член Республиканской партии труда и справедливости.
С 18 февраля 2018 года был избран депутатом Солигорского районного Совета депутатов 28-го созыва ГЛХУ «Старобинский лесхоз».
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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9 апреля 2019 12:56 2040 Директором ГЛХУ «Старобинский лесхоз» назначен Антон...
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