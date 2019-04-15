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Личный прием граждан проведет председатель Солигорского РИК Олег Григорьевич ПОСКРОБКО.

16.04.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


8 апреля 2019 17:15 1563

Личный прием граждан проведет председатель Солигорского РИК Олег Григорьевич ПОСКРОБКО.

Автор: Эдуард Кидяев.

10 апреля 2019 года в каб 112 (г.Солигорск, ул.Козлова, д.35) с 8.00 до 13.00  личный прием граждан и юридических лиц проводит  председатель Солигорского районного исполнительного комитета Поскробко Олег Григорьевич.

Личный прием граждан проведет председатель Солигорского РИК Олег Григорьевич ПОСКРОБКО.
Личный прием граждан проведет председатель Солигорского РИК Олег Григорьевич ПОСКРОБКО.

Предварительная запись на личный прием осуществляется в отделе по работе с обращениями граждан и юридических лиц (телефон 21-15-51).

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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8 апреля 2019 17:15 1563 Личный прием граждан проведет председатель...
 
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