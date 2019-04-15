|
Личный прием граждан проведет председатель Солигорского РИК Олег Григорьевич ПОСКРОБКО.
16.04.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
8 апреля 2019 17:15 1563
Личный прием граждан проведет председатель Солигорского РИК Олег Григорьевич ПОСКРОБКО.
10 апреля 2019 года в каб 112 (г.Солигорск, ул.Козлова, д.35) с 8.00 до 13.00 личный прием граждан и юридических лиц проводит председатель Солигорского районного исполнительного комитета Поскробко Олег Григорьевич.
Предварительная запись на личный прием осуществляется в отделе по работе с обращениями граждан и юридических лиц (телефон 21-15-51).
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 апреля 2019 17:15 1563 Личный прием граждан проведет председатель...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)