Песни другие, женщина та же. К юбилею «фильма-бенефиса» Аллы Пугачевой

Источник материала: Аргументы и факты

В СССР как-то не было принято снимать кинобенефисы известных певиц. То ли потому, что не было музыкального бизнеса в том смысле, который в это понятие вкладывали на Западе, то ли по каким другим причинам. Вот актриса, которая сыграла в музыкальном фильме, могла потом стать популярной певицей, особенно если у нее был талант: Людмила Гурченко тому пример. Поэтому фильм «Женщина, которая поет» стал своего рода пионером жанра. Правда, ни одному из последователей достичь популярности этой картины так и не удалось.

Зачем Пугачевой фильм?

С позиций сегодняшнего дня кажется, что Алла Пугачева была всегда и всегда была безумно популярна. Это, разумеется, не так. Она начинала гастролировать еще в середине шестидесятых, когда была студенткой музыкального училища, несколько лет выступала по разным городам и весям Советского Союза и пела в прямом эфире детской передачи «Будильник». Правда, у нее уже были и достижения, позволившие будущей примадонне выделиться из множества исполнителей того времени: с песнями начинающего композитора Владимира Шаинского она выиграла конкурс на Всесоюзном радио, да и попадание на телевидение тогда дорогого стоило.

Но подлинная известность пришла к ней после двух побед в международных конкурсах песни: в 1975 — на «Золотом Орфее» в Болгарии, где она пела песню «Арлекино», и в 1976 — в польском Сопоте. Дальше — больше: в том же 1976 году Пугачева выступала в итоговом концерте «Песня года» (честь по меркам СССР небывалая) и вела новогодний «Голубой огонек» (это было даже круче «Песни года»). В общем, когда певица и сценарист и писатель Анатолий Степанов сочинили сценарий, в котором были использованы некоторые детали биографии самой Пугачевой, на киностудии «Мосфильм» его довольно оперативно взяли в работу.

Через тернии

Хотя на «Мосфильме» понимали, что фильм с Аллой Пугачевой в главной роли и с ее песнями за кадром — стопроцентный хит, легкой судьбы у картины не случилось. Режиссером стал Александр Орлов, с которым певица уже работала: она исполняла песни для его фильмов «Удивительный мальчик» (музыкальный приключенческий фильм с коварными богачами, безумными учеными и роботами, похожими на детей) и для музыкальной сказки «Стоянка поезда — две минуты».

Орлов вспоминал, что внимание к еще не снятому фильму привлекла сама Пугачева: она дала интервью, в котором в числе прочего рассказала и о кинопроекте со своим участием. Эта новость произвела на ответственных за идеологию товарищей настоящий шок: какая-то певица собирается чуть ли не сама делать фильм о себе! Да еще взяв за основу сценария собственную биографию! В общем, для партийных бонз ситуация выглядела подлинным сумасшествием, хотя Пугачева до этого фильма не только сотрудничала с Орловым, но и, например, исполняла песни в «Иронии судьбы» Рязанова. Она, кстати, приходила на пробы и в фэнтезийный мюзикл «31 июня», но не прошла, что, учитывая судьбу этой картины, можно было посчитать хорошим знаком.

После выхода интервью Пугачеву пытались отстранить от участия в фильме, который тогда носил рабочее название «Третья любовь». Впрочем, переговоры с уже знаменитыми певицами — по слухам, главную роль предлагали Людмиле Гурченко, Эдите Пьехе и Софии Ротару — закончились неудачно. И главной соперницей Пугачевой оказалась малоизвестная певица Валентина Игнатьева.

Две певицы

Игнатьева и Пугачева были ровесницами, обе родились в 1949 году. Но в отличие от Пугачевой, которая целенаправленно добивалась успеха именно на эстраде, Игнатьева, начинавшая в оркестре Утесова, после недолгих мытарств ушла в Экспериментальный театр-студию Геннадия Юденича. По некоторым данным, до «Женщины, которая поет» певицы уже пересекались: по воспоминаниям Игнатьевой, ее приглашали записать песни для «Иронии…», но она отказалась из-за занятости в театре.

Для «Женщины…» Игнатьева сделала расширенные пробы: сыграла одну из сцен и записала несколько песен. Но и Пугачева просто так сдаваться не собиралась: она потребовала сделать подобные пробы и с ней в главной роли. Окончательное решение принял директор киностудии «Мосфильм» Николай Трофимов: Игнатьеву взяли на заметку, а роль в фильме досталась Пугачевой.

Впрочем, вся эта история известна со слов самой Игнатьевой, официально же ничего подобного не происходило. Валентина Игнатьева в семидесятые и начале восьмидесятых исполнила несколько песен для кинофильмов, снялась в небольшой роли в «Бархатном сезоне» и «Мнимом больном», завоевала призы на вокальных конкурсах, а также преподавала в различных вузах. Соперницей Пугачевой она так и не стала.

О чем этот фильм?

Сюжет фильма «Женщина, которая поет» весьма прост. Начинающая певица Алла Стрельцова (наивная аллюзия на Пугачеву) ищет для себя особенную песню, которая сделает ее звездой. Она сталкивается с непониманием коллег, и даже муж не поддерживает ее, поэтому они расстаются. Стрельцова рожает дочь, возвращается на сцену, а потом случается чудо. Она встречает поэта Андрея (Николай Волков), который является автором стихотворения «Той женщине, которую люблю». Эти стихи произвели на Стрельцову впечатление, и она хочет сделать из них песню. Андрей поначалу отказывается, но потом соглашается — и получается композиция «Женщина, которая поет», с которой певица побеждает на эстрадном конкурсе. Правда, ее отношения с Андреем не сложились, но она теперь женщина, которая поет.

Орлов признавал, что картина не оказала какого-то заметного влияния на развитие советского кинематографа, и не видел в ней особых достижений и открытий.

«От нашей простой мелодраматичной картины, под завязку напичканной песнями, трудно было ждать подлинного высокохудожественного откровения. В „Женщине...“ все вертелось вокруг Аллы. Но то, что она прекрасная актриса, не вызывает сомнения», — говорил Орлов.

Что получилось?

«В общем, картину мы сдавали раза три», — грустно констатировал Орлов много лет спустя.

Но на «Мосфильме» понимали кассовый потенциал этого мюзикла, в котором сюжет служил лишь перебивкой между песнями самой Пугачевой. После запуска картины в производство прошло почти два года, и слава певицы только упрочилась. В начале марта 1979 года состоялась премьера, а потом «Женщина, которая поет» вышла в прокат. И с какой-то небрежной легкостью стала лидером того года по количеству зрителей: фильм посмотрели почти 55 млн человек.

Позади остались такие несомненные хиты, как итальянские комедии «Синьор Робинзон» (52 млн зрителей) и «Блеф» (44 млн), японский фильм ужасов «Легенда о динозавре» (49 млн). Второе место среди советских фильмов заняла молодежная комедия Владимира Рогового «Баламут» (39 млн).

Федор Раззаков в книге «Гибель советского кино. Тайна закулисной войны» пишет, что «Женщина…» стала первым фильмом в советской истории, вокруг которого бушевали нешуточные страсти, и именно из-за ажиотажа картина оказалась лидером. «Личность самой Аллы Пугачевой вот уже почти четыре года вызывала к себе повышенный интерес публики, и во многом этот интерес подогревался разного рода скандалами, которые либо сама певица, либо ее окружение намеренно вбрасывали в общество. По сути, это был западный (коммерческий) тип раскрутки артиста — с помощью скандалов», — указывает Раззаков.

Журнал «Советский экран» даже опубликовал подборки писем, в которых фильм одобрялся. Но были и такие письма, авторы которых жестко критиковали картину: «Дорогой товарищ режиссер, неужто вы всерьез полагаете, что кого-то может интересовать жизненный путь посредственной певицы Аллы Пугачевой?»

Но в целом фильм только сделал Пугачеву популярнее.

«Мы выпустили джинна из бутылки. До этого я бывал на ее концертах, случались фрагментарные появления на телевидении, но до выхода картины Пугачева была эдакой подбитой уткой. Многие из тех, кто относился к Алле с подозрением и недоверием, после фильма стали хвалить ее, восторгаться», — рассказывал Орлов.

При этом к самой картине режиссер относился со скепсисом.

«Положа руку на сердце, „Женщина, которая поет“ — своеобразный парад глупости и пошлости. Но, заметьте, именно это больше всего и нравится людям», — заключал он.​