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ЦТ в нынешнем году пройдет с 11 июня по 1 июля

16.04.2019 12:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ЦТ в нынешнем году пройдет с 11 июня по 1 июля
Фото из открытых источников

В Беларуси 2 мая начинается регистрация на основной этап централизованного тестирования по учебным предметам, стартует вступительная кампания. "С 2 мая по 1 июня будет идти регистрация на ЦТ, сама сдача - с 11 июня по 1 июля. Резервные дни - 6, 8, 10 июля. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ можно с 30 июня по 2 июля, а сдать ЦТ в резервные дни можно только в Белорусском государственном университете", - рассказала Ирина Старовойтова.

Регистрации работают с 9.00 до 19.00. Директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк добавил, что в период майских праздников регистрация будет осуществляться 6 мая.

Само тестирование в каждый из дней, включая резервные, будет начинаться в 11.00. Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 10 июля, а с 13 июля - в БГУ для резервных дней сдачи ЦТ.

Вузы будут принимать документы с 12 по 17 июля. И с 15 ноября по 5 декабря - на заочную форму в учреждения высшего образования сельскохозяйственного профиля. Прием документов от граждан, решивших поступать на платную основу, которые не будут сдавать вступительные испытания непосредственно в самих вузах, - с 12 июля по 4 август. А с 12 по 14 июля могут подавать документы выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педспециальности.

Внутренние вступительные испытания в вузах Беларуси пройдут с 18 по 26 июля, с 6 по 15 декабря - в учреждения высшего образования сельскохозяйственного профиля. Сроки зачисления за счет средств бюджета - по 28 июля (за исключением военных учреждений высшего образования), на платной основе - по 6 августа (за исключением некоторых вузов военных и культуры).-

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Централизованное тестирование в этом году будет проводиться с 11 июня по 1 июля, назначены резервные дни.
 
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