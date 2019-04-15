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«Серьёзные перспективы»: подписание каких контрактов ожидается на белорусско-турецком бизнес-форуме в Анкаре
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Анкару. В международном аэропорту турецкой столицы белорусского лидера встретила правительственная делегация и рота почетного караула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В программе визита – официальная встреча с Реджепом Эрдоганом. Сначала лидеры пообщаются в формате один на один, а затем встреча продолжится в расширенном составе.
Андрей Савиных, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Турции:
Накануне с конвейера совместного производства сошли два трактора «Беларус». В будущем здесь будут выпускать до 1000 машин. В создании производства участвовали три страны – Беларусь, Турция и Азербайджан. Так выгоднее: между Анкарой и Баку действуют зона особых экономических преференций.
Как сблизить Беларусь и Турцию, сегодня обсудили и бизнесмены двух стран. Уже подписано более десятка контрактов.
Владимир Улахович, председатель Белоруской торгово-промышленной палаты:
Ежегодно Турцию посещают 250 тысяч белорусов. Но эта страна не только туристическая Мекка. Немалая территория Турции большую часть года покрыта снегом, так что рынок нуждается и в нашей снегоуборочной технике, а для фермеров планируются поставки белорусских комбайнов. Скоро начнутся их испытания. Есть взаимный интерес в сферах нанотехнологий и переработке углеводородов.
Александр Демидов, генеральный директор ОАО «Нафтан»:
По итогам официального визита ожидается подписание соглашений о сотрудничестве в разных сферах.
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«Серьёзные перспективы»: подписание каких контрактов ожидается на белорусско-турецком бизнес-форуме в Анкаре
Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Анкару. В международном аэропорту турецкой столицы белорусского лидера встретила...
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