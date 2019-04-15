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Жительница Барановичей закопала новорождённого на участке родственников 20 лет назад

16.04.2019 14:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 апреля примерно в полвторого ночи 35-летний мужчина позвонил в милицию и сказал, что его родственница закопала новорождённого.  

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, звонивший уточнил, что об этом он узнал из разговора с сестрой. Происшествие случилось около 20 лет назад во дворе его дома, сейчас этой родственнице, проживающей в Барановичах, 52 года.  

К указанному месту незамедлительно выехала СОГ. Там правоохранители обнаружили закопанные костные останки младенца, завернутые в полиэтиленовый пакет.  

Мать ребёнка была установлена. Женщина подтвердила, что случившееся имело место более 20 лет назад. Она также уточнила, что родила в присутствии знакомой, после чего закопала новорождённого на земельном участке родственников.  

Проводится проверка. Назначены судмедэкспертизы.  
 
 
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Новости Беларуси. 16 апреля примерно в полвторого ночи 35-летний мужчина позвонил в милицию и сказал, что его родственница закопала новорождённого.   Как сообщает...
 
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