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Жительница Барановичей закопала новорождённого на участке родственников 20 лет назад
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 16 апреля примерно в полвторого ночи 35-летний мужчина позвонил в милицию и сказал, что его родственница закопала новорождённого.
Как
К указанному месту незамедлительно выехала СОГ. Там правоохранители обнаружили закопанные костные останки младенца, завернутые в полиэтиленовый пакет.
Мать ребёнка была установлена. Женщина подтвердила, что случившееся имело место более 20 лет назад. Она также уточнила, что родила в присутствии знакомой, после чего закопала новорождённого на земельном участке родственников.
Проводится проверка. Назначены судмедэкспертизы.
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Новости Беларуси. 16 апреля примерно в полвторого ночи 35-летний мужчина позвонил в милицию и сказал, что его родственница закопала новорождённого. Как сообщает...
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