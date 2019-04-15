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Вся жизнь в столице: составлен рейтинг IT-регионов Беларуси
Источник материала: Myfin
«Рейтинг составлялся с учетом 11 различных параметров, каждому из которых был присвоен свой вес и максимально возможный балл, – рассказала Полина Ганкович, директор Битрикс24 в Беларуси. – Максимум каждая область и столица могли набрать 150 баллов. Источником для сбора данных выступили статистические сборники Белстата, а также отчет компании Ernst&Young о развитии IT-отрасли в Беларуси. Нам, как представителям сферы IT важно понимать, как продвигаются технологии в регионы, и способствовать этому продвижению».
Среди параметров продвинутости бизнеса в городах Беларуси учитывались (на 100 тыс населения):
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IT-сектор в Беларуси самая быстро растущая отрасль в стране, островок развития и процветания.
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