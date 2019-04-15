"Милавица" отправляется покорять Африку





"Недавно мы получили интересное предложение из Африки. Планируем развиваться и в этом направлении", сообщил генеральный директор компании Михаил Ющенко на пресс-конференции во вторник в Минске





По его словам, также в планах "Милавицы" развивать продажи в ряде европейских стран, в том числе в Греции, с которой существует предварительная договоренность о совместном проекте.





При этом М.Ющенко отметил, что выход на новые рынки не повлечет за собой сокращение объемов продаж продукции "Милавицы" в России.









"Мы не хотим и не планируем сокращать поставки в Россию. Но мы хотим развивать и другие рынки", - подчеркнул гендиректор компании.





Он уточнил, что на сегодняшний день 61% всей продукции "Милавицы" идет на экспорт в Россию, 21% - реализуется в Беларуси, по 5,5% продается в Украине и Казахстане, 3,9% - в Молдове.



