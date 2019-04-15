Билеты на аттракционы в минских парках можно будет купить по интернету









Как сообщил главный инженер УП "Минскзеленстрой" Владимир Бабивский, проход на карусели будет организован через турникеты со считывающим устройством. Вместе с чеками посетители получат разовые билеты с QR-кодом или пластиковую карточку с перспективой многократного использования (пополнения), различные абонементы на конкретный перечень аттракционов.





"Программно-аппаратный комплекс позволит также внедрить продажи через интернет. Приобрести билет в первый раз можно будет всего за три, а после за один клик. На электронную почту придет QR-код, и человек, поднеся экран телефона к сканеру турникета, сможет получить услугу", - пояснил Владимир Бабивский.





Аттракционы начнут работать 24 апреля. Карусели уже прошли техническое обслуживание и диагностику, сейчас их проверяют эксперты "Госпромнадзора".







