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Беллесбумпром удвоил экспорт в Турцию
Источник материала: Партизан
Его объем составил 3 млн долларов.
«Беллесбумпром» увеличил объемы экспорта в Турцию в два раза в 2018 году. Он составил 3 млн долларов, из которых 2,4 млн пришлось на бумагу и картон. Кроме того, в Турцию поставляли фанеру и пиломатериалы.
За первые два месяца этого года поставки в Турцию выросли на 46,4% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го, сообщает пресс-служба концерна. Номенклатура экспорта принципиально не менялась.
По итогам бизнес-форума, который сегодня проходит в Турции, концерн рассчитывает начать экспорт беларусской мебели на рынок этой страны.
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Его объем составил 3 млн долларов.
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