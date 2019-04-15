Беллесбумпром удвоил экспорт в Турцию

«Беллесбумпром» увеличил объемы экспорта в Турцию в два раза в 2018 году. Он составил 3 млн долларов, из которых 2,4 млн пришлось на бумагу и картон. Кроме того, в Турцию поставляли фанеру и пиломатериалы.





За первые два месяца этого года поставки в Турцию выросли на 46,4% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го, сообщает пресс-служба концерна. Номенклатура экспорта принципиально не менялась.





По итогам бизнес-форума, который сегодня проходит в Турции, концерн рассчитывает начать экспорт беларусской мебели на рынок этой страны.



