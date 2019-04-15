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Политолог о визите Лукашенко в Брюссель: Разве что в пику Москве
Источник материала: Партизан
Лукашенко поехал в Турцию не для того, чтобы насолить России.
Как отметил в комментарии «
– Это обычный рабочий визит, который делается не в пику Москве, и не в пику Западу, – считает эксперт.
Другое дело, если Лукашенко решится отправиться в Брюссель, куда его пригласили на саммит Восточного партнерства, который состоится в мае, считает собеседник.
– Сейчас сложно прогнозировать, но если к тому времени напряженность в отношениях между Беларусью и Россией будет нарастать, то этот визит может состояться – как раз в пику Москве, чтобы показать возможность сближения с Западом, – заметил Валерий Карбалевич.
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Лукашенко поехал в Турцию не для того, чтобы насолить России.
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