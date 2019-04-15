Политолог о визите Лукашенко в Брюссель: Разве что в пику Москве

Салiдарнасць » политический обозреватель Валерий Карбалевич, в поездке главы государства к своему «другу» Эрдогану сложно найти какие-то подводные камни. Как отметил в комментарии «» политический обозреватель Валерий Карбалевич, в поездке главы государства к своему «другу» Эрдогану сложно найти какие-то подводные камни.





– Это обычный рабочий визит, который делается не в пику Москве, и не в пику Западу, – считает эксперт.





Другое дело, если Лукашенко решится отправиться в Брюссель, куда его пригласили на саммит Восточного партнерства, который состоится в мае, считает собеседник.









– Сейчас сложно прогнозировать, но если к тому времени напряженность в отношениях между Беларусью и Россией будет нарастать, то этот визит может состояться – как раз в пику Москве, чтобы показать возможность сближения с Западом, – заметил Валерий Карбалевич.