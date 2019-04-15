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Политолог о визите Лукашенко в Брюссель: Разве что в пику Москве

16.04.2019 14:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко поехал в Турцию не для того, чтобы насолить России.

Как отметил в комментарии «Салiдарнасць» политический обозреватель Валерий Карбалевич, в поездке главы государства к своему «другу» Эрдогану сложно найти какие-то подводные камни.

– Это обычный рабочий визит, который делается не в пику Москве, и не в пику Западу, – считает эксперт.

Другое дело, если Лукашенко решится отправиться в Брюссель, куда его пригласили на саммит Восточного партнерства, который состоится в мае, считает собеседник.


– Сейчас сложно прогнозировать, но если к тому времени напряженность в отношениях между Беларусью и Россией будет нарастать, то этот визит может состояться – как раз в пику Москве, чтобы показать возможность сближения с Западом, – заметил Валерий Карбалевич.

 
 
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Лукашенко поехал в Турцию не для того, чтобы насолить России.
 
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