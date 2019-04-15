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Женщина закопала новорожденного ребенка. Ее нашли спустя 20 лет!

16.04.2019 14:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ночью 16 апреля в милицию позвонил 35-летний мужчина и рассказал, что во время беседы с сестрой узнал, что когда-то во дворе его дома их родственница (жительница Барановичей 1967 года рождения) закопала ребенка.

По словам официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, на место происшествия приехала следственно-оперативная группа. 

В месте, которое указал мужчина милиционеры обнаружили закопанные костные останки младенца, завернутые в полиэтиленовый пакет.

Сотрудники уголовного розыска Барановичского ГОВД установили мать ребенка. Она рассказала, что 20 лет назад в присутствии знакомой родила ребенка, а затем закопала его на земельном участке родственников.


Правоохранители проводят проверку, назначены судебно-медицинские экспертизы, сообщает УВД Брестского облисполкома.

 
 
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Ночью 16 апреля в милицию позвонил 35-летний мужчина и рассказал, что во время беседы с сестрой узнал, что когда-то во дворе его дома их родственница (жительница...
 
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