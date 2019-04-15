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Песков отказался комментировать информацию о подготовке указа об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР

16.04.2019 15:39 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не готов комментировать информацию о подготовке указа об упрощенной выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Вопрос о том, готовы ли в Кремле прокомментировать эту информацию, был задан в ходе общения пресс-секретаря главы государства с журналистами во вторник.

"Нет, пока мы не готовы ничего такое комментировать, пока нет никаких комментариев на этот счет", - сказал Д.Песков.

У него уточнили, находится ли этот вопрос "в принципе в повестке Кремля".

"Нет, я просто оставляю без комментариев", - сказал Д.Песков.

На вопрос украинского журналиста, чем объясняются многочисленные публикации в российских СМИ о возможности выдачи жителям ЛНР и ДНР российских паспортов, Д.Песков предположил, что "интересом к этой теме".

Свое личное мнение по этому вопросу пресс-секретарь президента высказать отказался, отметив: "Мое личное мнение не играет никакой роли, и я не имею права высказывать свое личное мнение".

 
 
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не готов комментировать информацию о подготовке указа об упрощенной выдаче...
 
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