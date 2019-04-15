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В Беларуси открывают новую IT-вакансию, где нужно думать как "хакер"

16.04.2019 15:32 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Эстонская компания Helmes Bel объявила о поиске Senior Security Testing Engineer (Researcher) В Беларуси.

Речь идет о специалисте, который, моделируя нестандартные ситуации доступа к данным еще на этапе разработки продукта, сумеет находить уязвимости в программном обеспечении. В отличие от пентестера (penetration tester), выполняющего действия по алгоритму для обнаружения уязвимостей продуктов, исследователь в области информационной безопасности будет самостоятельно прогнозировать стратегии и методы взлома, а после – предлагать способы защиты от потенциальной угрозы.

 - По прогнозам, к 2021 году во всем мире количество открытых вакансий в сфере информационной безопасности достигнет 3,5 млн. С ростом внедрения информационных технологий во все сферы возрастёт и необходимость в квалифицированных специалистах данного профиля, - говорит Макс Мирончик, unit-менеджер Helmes Bel.

В Беларуси открывают новую IT-вакансию, где нужно думать как "хакер"
- Senior Security Testing Engineer (Researcher) – перспективная специальность в IT. Конечно, мы понимаем, что специалистов, соответствующих всем критериям вакансии на белорусском рынке, возможно, пока и нет. Однако компания готова работать над развитием профессиональных навыков сотрудников. Для этого у Helmes Bel налажены контакты с экспертами, которые, в том числе, преподают в европейских университетах. Они будут заниматься обучением наших специалистов. Также мы, как компания с эстонскими корнями, будем опираться на существующий опыт в информационной безопасности наших коллег из таллинского офиса Helmes, - добавляет Макс Мирончик. – Подготовленные сотрудники нового профиля станут ценными как для нас, так и всего белорусского IT-рынка в целом с исследовательской точки зрения. Именно поэтому делаем акцент на «researcher»-специалистах.

Претендент на новую для Беларуси позицию security testing engineer (researcher) должен продемонстрировать реальный опыт исследовательской работы в области информационной безопасности, степень бакалавра в CS, CE или математики и внушительный список технических навыков. Кроме того, как исследователь, кандидат должен обладать навыками ведения аналитической работы, иметь высокий уровень самоорганизации и самостоятельности в принятии решений.

 

 

 
 
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Эстонская компания Helmes Bel обяъвила  о поиске Senior Security Testing Engineer (Researcher) В Беларуси.
 
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