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Первый Фестиваль моды пройдет в Гомеле

16.04.2019 15:24 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

17 апреля в Гомеле впервые пройдет Фестиваль моды Gomel Fashion Show.  Известные бренды продемонстрируют коллекции весна-лето-2019 года. Мероприятие состоится в культурно-развлекательном центре "Европа". Адрес: пл. Ленина, 2.  Показы – с 15.00 до 21.00.  Вместе с профессиональными моделями выступят и нестандартные. Все вырученные средства направят на благотворительность.

– Мы хотим познакомить гомельчан с интересными дизайнерами, брендами одежды и показать: мода доступна для каждого. Очень приятно, что на нашем фестивале выступят такие белорусские дизайнеры, как Людмила Лабкова и Николя Морозов – они покажут одежду класса Prêt-à-Porter или, в переводе, повседневную одежду; Юлия Радова – гомельская дизайнерка представит коллекцию вечерних платьев. Свою линейку также продемонстрируют бренды: Devur и Femme, Sela, LC Waikiki, DeFacto. Среди них – и молодой гомельский бренд Gooprincess, которому чуть более месяца, – рассказывает одна из организаторов Gomel Fashion Show имидж стилист и основатель Академии моды для нестандартных моделей Марина Кабадарян.

Первый Фестиваль моды пройдет в Гомеле
Организаторы мероприятия: имидж стилист и основатель Академии моды для нестандартных моделей  Марина Кабадарян;  руководитель скаутингового центра SIGMA Виола Майская, основатель Event-агенства Diamonds Ольга Буловецкая.

 
Теги: Гомель
 
 
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17 апреля в Гомеле впервые пройдет Фестиваль моды Gomel Fashion Show.  Известные бренды продемонстрируют коллекции весна-лето-2019 года. Мероприятие состоится в...
 
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