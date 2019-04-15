Первый Фестиваль моды пройдет в Гомеле

Источник материала: Интерфакс

17 апреля в Гомеле впервые пройдет Фестиваль моды Gomel Fashion Show. Известные бренды продемонстрируют коллекции весна-лето-2019 года. Мероприятие состоится в культурно-развлекательном центре "Европа". Адрес: пл. Ленина, 2. Показы – с 15.00 до 21.00. Вместе с профессиональными моделями выступят и нестандартные. Все вырученные средства направят на благотворительность.

– Мы хотим познакомить гомельчан с интересными дизайнерами, брендами одежды и показать: мода доступна для каждого. Очень приятно, что на нашем фестивале выступят такие белорусские дизайнеры, как Людмила Лабкова и Николя Морозов – они покажут одежду класса Prêt-à-Porter или, в переводе, повседневную одежду; Юлия Радова – гомельская дизайнерка представит коллекцию вечерних платьев. Свою линейку также продемонстрируют бренды: Devur и Femme, Sela, LC Waikiki, DeFacto. Среди них – и молодой гомельский бренд Gooprincess, которому чуть более месяца, – рассказывает одна из организаторов Gomel Fashion Show имидж стилист и основатель Академии моды для нестандартных моделей Марина Кабадарян.



Организаторы мероприятия: имидж стилист и основатель Академии моды для нестандартных моделей Марина Кабадарян; руководитель скаутингового центра SIGMA Виола Майская, основатель Event-агенства Diamonds Ольга Буловецкая.