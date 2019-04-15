В белорусских учреждениях профтехобразования появятся новые профессии

Источник материала: Интерфакс

Учреждения профтехобразования с 2019 года начинают обучать новым профессиям, сообщила первый замминистра образования Беларуси Ирина Старовойтова.

"Учреждения профтехобразования будут готовить аппаратчиков обработки стекловолокнистых материалов, операторов системы автоматизированного изготовления лекал, отделочников меховых шкурок и других", - заявила И.Старовойтова на пресс-конференции в Минске.

По ее словам, всего в этом году план приема в учреждения профессионально-технического образования составляет 29,7 тыс. человек, что на 648 чел меньше приема прошлого года.

"Обучение будет вестись по 260 профессиям в 126 учреждениях профтехобразования. Кроме того, прием для обучения по рабочим профессиям будет осуществляться в 47 учреждениях других уровней, которые реализуют программы профтехобразования", - проинформировала И.Старовойтова.

По ее словам, с этого года также запланировано прекращение приема более чем по 150 специальностям и открытие подготовки по 151 специальности, новых для отдельных учреждений профтехобразования.