РФ второй раз за 8 месяцев поменяла торгпреда в Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Торгпред РФ в Беларуси поменялся второй раз за последние восемь месяцев.

Николай Асаул, перешедший на этот пост в минувшем сентябре с позиции замглавы Минтранса РФ, освобожден от должности с формулировкой "по его просьбе". Соответствующее распоряжение премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 12 апреля, оно опубликовано на сайте раскрытия нормативно-правовых актов.

Место Н.Асаула занял Юрий Золотарев.