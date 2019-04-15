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РФ второй раз за 8 месяцев поменяла торгпреда в Беларуси

16.04.2019 15:13 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Торгпред РФ в Беларуси поменялся второй раз за последние восемь месяцев.

Николай Асаул, перешедший на этот пост в минувшем сентябре с позиции замглавы Минтранса РФ, освобожден от должности с формулировкой "по его просьбе". Соответствующее распоряжение премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 12 апреля, оно опубликовано на сайте раскрытия нормативно-правовых актов.

Место Н.Асаула занял Юрий Золотарев.

 
 
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Торгпред РФ в Беларуси поменялся второй раз за последние восемь месяцев. Николай Асаул, перешедший на этот пост в минувшем сентябре с позиции замглавы Минтранса...
 
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