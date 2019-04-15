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РФ второй раз за 8 месяцев поменяла торгпреда в Беларуси
Источник материала: Интерфакс
Торгпред РФ в Беларуси поменялся второй раз за последние восемь месяцев.
Николай Асаул, перешедший на этот пост в минувшем сентябре с позиции замглавы Минтранса РФ, освобожден от должности с формулировкой "по его просьбе". Соответствующее распоряжение премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 12 апреля, оно опубликовано на сайте раскрытия нормативно-правовых актов.
Место Н.Асаула занял Юрий Золотарев.
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Торгпред РФ в Беларуси поменялся второй раз за последние восемь месяцев. Николай Асаул, перешедший на этот пост в минувшем сентябре с позиции замглавы Минтранса...
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